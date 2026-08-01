Sebino bresciano sempre più attrattivo, ma la popolazione non aumenta

Per chi cerca casa il lago d’Iseo è sempre attrattivo. La situazione è testimoniata dalla crescita continua dei costi degli immobili, ma anche dai dati sull’andamento demografico del 2025, raccolti ed elaborati dall'Istat. Secondo l’Istituto nazionale di statistica, negli otto comuni sebini della sponda bresciana - cioè Paratico, Iseo, Sulzano, Zone, Sale Marasino, Marone, Monte Isola e Pisogne - nei dodici mesi analizzati hanno preso residenza 227 persone «migranti», 122 provenienti da fuori Italia e 105 dai paesi vicini.
Il paese che piace di più
Il centro più attraente non è stato Iseo, come sarebbe normale attendersi, ma Pisogne. Nel comune dell’alto lago che confina con la Valcamonica, l’immigrazione dall’estero ha portato 26 nuovi abitanti e quella dai paesi vicini (o meno vicini) 49, per un totale di 75 uomini e donne.
Il podio
Iseo è al secondo posto e per gli spostamenti sul territorio ha contato 69 nuovi residenti, 39 arrivati da oltre confine e 30 dai paesi vicini.
Alle spalle dei due paesi più popolosi c’è Sale Marasino, dove le nuove residenze per l’immigrazione sono state 41, 19 dall’estero e 22 dall’interno del Paese.
La classifica
Tra gli altri: Paratico ha ospitato 25 nuovi migranti (12 dall'estero e 13 interni), Zone 14 (4 esteri e 10 interni), Marone 13 (15 esteri ma negativo di 2 per l'interno) e Monte Isola 3 (2 esteri e 1 interno).
L’unico Comune con un saldo negativo è stato Sulzano, che per questi movimenti ha perso 13 abitanti, visto che a fronte della crescita di 5 persone per gli arrivi dall’estero, ha contato l’uscita di 18 residenti nel saldo dei movimenti tra i nostri Comuni.
Nascite e morti
L’arrivo delle 227 persone portate dalla migrazione non ha comunque contribuito ad aumentare i residenti dei paesi costieri. A zavorrarne la crescita è stato ancora una volta il gap negativo tra nascite e decessi, che nel 2025 ha fatto mancare complessivamente tra tutti i paesi del lago 218 persone, considerato che a fronte di 159 neonati ci sono state 377 perdite.
Per questo saldo così detto naturale, tutti i comuni sono in negativo. Il Comune che lo è stato più di tutti è Iseo, ridotto di 79 abitanti, con 44 neonati e 123 decessi.
Pisogne ha contato un gap di 46 persone (32 nati e 78 decessi), Sale Marasino di 31 (16 nati e 47 decessi), Paratico di 21 (32 nati e 53 decessi), Monte Isola di 15 (4 nati e 19 decessi), Marone di 14 (16 nati e 30 decessi), Sulzano di 7 (11 nati e 18 decessi) e Zone di 5 (4 nati e 9 decessi). In totale a fine 2025 la sponda bresciana del lago d’Iseo contava 32.803 abitanti.