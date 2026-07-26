«Il segreto di Sulzano? La sua gente»

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.
«C’è una formula unica che rende Sulzano, con i suoi 1.950 abitanti, molto più di un semplice borgo da cartolina, che si snoda dall’acqua alla montagna. Se la bellezza del paesaggio è il dono che la natura ci ha fatto, e il suo essere “porta per Montisola” ci fa accogliere migliaia di turisti, la vera qualità della vita è quella che i sulzanesi costruiscono ogni giorno, intrecciando relazioni, solidarietà e impegno civile. La vera ricchezza di Sulzano non si misura infatti in numeri, ma nell’energia delle sue realtà sociali e nel dinamismo del suo tessuto associazionistico».
È questa la riflessione della sindaca Paola Pezzotti che non quantifica la qualità della vita del proprio comune in termini concreti ma piuttosto nell’essere comunità. Quest’anno, in particolare, il calendario offre l’occasione per riflettere su quanto siano profonde e longeve le radici della comunità sulzanese attraverso tre anniversari che testimoniano l’impegno collettivo che dura nel tempo, i cento anni dell’asilo, i trenta del corpo musicale ed i trenta dell’associazione sportiva New Athletics Sulzano.
Le associazioni sono il cuore pulsante di Sulzano, «il motore che trasforma un insieme di residenti in una vera e propria famiglia allargata, insegnando ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto, del sacrificio e del fare gruppo, lezioni di vita che i nostri giovani ci auguriamo portino poi nella quotidianità del paese» continua Pezzotti.
«Per questo nelle opere di riqualificazione che stiamo ultimando, troveranno sede e spazi nuovi le associazioni, assieme a nuovi locali per i medici e per i momenti di incontro pubblico, oltre a nuovi alloggi residenziali. Sulzano sta vivendo una fase significativa di cambiamento, con opere pubbliche di riqualificazione che miglioreranno il volto del centro, progettualità a lungo termine sui servizi a residenti e turisti». Il tutto coniugando le esigenze dei residenti con quelle dei turisti. v. m.