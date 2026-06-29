Iseo, turismo in crescita, ma sostenibile: «Overtourism ancora lontano»

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.
Una cittadina lacustre che ha trovato l’equilibrio tra il turismo (fondamentale per il territorio) e i servizi per i proprio cittadini. Iseo, per fare sintesi, ha quindi trovato l’equilibrio per una buona qualità della vita, sia per i vacanzieri che per i residenti. E non è poca cosa. Analizzando l’andamento della popolazione negli ultimi vent’anni, scopriamo che la fascia d’età tra gli zero ed i 14 anni è rimasta quasi invariata mentre è aumentata di oltre settecento unità quella degli over 65.
Le presenze
Il sindaco Riccardo Venchiarutti dà l’interpretazione di questi dati. «Seppur il costo della vita a Iseo, in termini di acquisto o affitto di case, sia superiore ai comuni limitrofi, non sono stati persi residenti bensì sono stati acquisiti - sottolinea -, la nostra cittadina non è ancora stata travolta dal fenomeno dell’overtourism, ed anche per questo ci sono ancora più appartamenti residenziali che turistici/seconde case». Per quanto riguarda appunto il fronte turistico, Iseo e le sue frazioni offrono la possibilità di soggiornare in tredici hotel, dodici campeggi, dieci B&B, novantun case vacanze e settantasette affitti turistici.
«Nell’ultimo periodo sono numerosi anche gli stranieri che scelgono di acquistare immobili per venire a vivere o in vacanza ad Iseo – continua il primo cittadino –, sicuramente favoriti dal fatto che la nostra cittadina, facendo parte di una rete europea di piccoli laghi, la nEUlakes, sta diventando sempre più conosciuta e riconoscibile». Un Sebino dove il turismo è ancora assolutamente sostenibile, «proprio la sostenibilità è il tema cardine della rete europea – prosegue Venchiarutti –, la notorietà è ovviamente iniziata quando l’artista Christo con The Floating Piers ha portato il lago d’Iseo alla ribalta internazionale: le presenze turistiche sono aumentate in modo esponenziale e dalle 650mila che erano nel 2015, nel 2025 si sono duplicate, in questi numeri Iseo ha le presenze maggiori sull’intero lago». Un punto dolente, ma che in prospettiva sta migliorando, è quello del commercio.
Commercio
«La crisi degli esercizi di vicinato, subissati dai centri commerciali, è evidente, per quanto riguarda i negozi, non le attività dei pubblici esercizi, bar e ristoranti che invece hanno una situazione solida e florida – spiega il sindaco Venchiarutti –, ciò che fa ben sperare è la riapertura di negozi in alcune vie del centro storico che prima si stavano un po’ svuotando. Abbiamo aderito al distretto del commercio, per favorire iniziative che coinvolgano i commercianti ma purtroppo non c’è alcuna leva fiscale che li possa favorire».
Le famiglie che vivono ad Iseo sanno di poter far conto su un istituto comprensivo che offre scuole dell’infanzia, primarie e secondaria a Iseo e Clusane d’Iseo, un asilo nido comunale a Pilzone, una scuola secondaria di secondo grado, l’Istituto Antonietti, che conta oggi millecinquecento studenti con una serie di indirizzi ed un centro di formazione professionale a Clusane d’Iseo. Inoltre, «grazie all’operazione Sassabanek per cui l’abbonamento stagionale per residenti è stato calmierato, oggi sono novecento gli iseani che possono trascorrere un’estate tra parco e lago, rispetto ai duecento degli anni scorsi».