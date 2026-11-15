Polizia locale, termina l’intesa tra i Comuni di Cologne e Coccaglio

«Non è giusto che il Comune di Coccaglio paghi la sicurezza per il Comune di Cologne». È con queste parole che la sindaca di Coccaglio Monica Lupatini ha commentato lo scioglimento consensuale della convenzione tra i due enti locali, dichiarando così conclusa, dal primo gennaio 2027, l’esperienza della Polizia locale del Montorfano.
La decisione
La collaborazione, avviata nel 2015 anche per consentire ai due Comuni di accedere congiuntamente ai bandi regionali, lascerà il posto a due servizi autonomi. Alla base della decisione ci sono soprattutto «le difficoltà incontrate nel rinegoziare la ripartizione dei costi – ha affermato Lupatini –. Dopo il cambio di Amministrazione a Cologne nel 2024, si è aperto un confronto per aggiornare gli accordi, senza però arrivare a un’intesa».
Attualmente il Comune di Cologne riconosce a Coccaglio 6mila euro per l’impiego del comandante e di due agenti. Una cifra ritenuta insufficiente da Lupatini, che ha spiegato come «per un anno e mezzo si sia cercata una nuova formula economica», senza successo. «Con la separazione Coccaglio manterrà il proprio comandante e cinque vigili, mentre Cologne proseguirà con tre agenti». Lupatini ha inoltre anticipato che, «compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l’obiettivo sarà assumere un ulteriore vigile per potenziare anche i turni serali».
Botta e risposta
Di diverso avviso la consigliera di minoranza Silvia Borra, che ha definito la scelta un «fallimento politico nella gestione della sicurezza». Borra ha ricordato i risultati ottenuti dalla gestione associata, tra cui oltre 46mila euro di cofinanziamenti regionali nei bandi del 2019 e 2020, sottolineando anche la maggiore disponibilità di personale e la possibilità di organizzare insieme i servizi sul territorio.
Sulla conclusione dell’accordo è intervenuta anche la sindaca di Cologne Francesca Boglioni: «Ho un ottimo rapporto di stima reciproca con la sindaca Lupatini, perché, seppur molto diverse, entrambe amiamo e ci dedichiamo al nostro Comune con tenacia e perseveranza – ha commentato –. La decisione è avvenuta consensualmente dopo che, per due anni, abbiamo cercato di modificare la convenzione esistente per renderla più equa. Alla fine, in maniera del tutto condivisa, abbiamo ritenuto che la scelta migliore fosse quella di investire le risorse che avrebbero dovuto coprire i costi maggiori sostenuti dal Comune di Coccaglio per potenziare il nostro organico».