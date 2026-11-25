La carenza di infermieri all’Asst Franciacorta accende il confronto tra i sindacati. A far discutere è la decisione della Uil Fp di proclamare lo stato di agitazione. La Cgil non condivide lo strumento scelto e, come la Cisl, invita ad affrontare la questione in una prospettiva più ampia, che vada oltre i confini della singola Asst.
«Sosteniamo da tempo l’esistenza di una vera e propria emergenza legata alla carenza di personale sanitario e sociosanitario - dichiara Maria Romano, funzionaria della Fp Cgil, che segue l’Asst Franciacorta -, ma proprio perché la situazione è estremamente grave riteniamo che proclamare uno stato di agitazione contro una singola azienda sanitaria sia un atto privo di reale utilità per chi lavora in corsia. Cosa può succedere durante uno stato di agitazione? Possono forse arrivare più infermieri se sul mercato non ce ne sono, o si possono aumentare gli stipendi a livello aziendale? O continuare a esternalizzare i servizi, o addirittura chiuderli? Direi proprio di no».
Le criticità denunciate, dai turni massacranti ai riposi saltati, dalle ferie non godute alle dimissioni dei giovani infermieri che scelgono la libera professione o le cooperative, «purtroppo non riguardano soltanto l’ospedale di Chiari o i presidi della Franciacorta, ma fotografano la crisi strutturale di tutte le Asst bresciane, della sanità privata e delle Rsa», proseguono dal sindacato, annunciando la partecipazione alla mobilitazione del 5 dicembre a Roma. «Le motivazioni sollevate oggi - aggiunge Nadia Lazzaroni, segretaria generale della Fp Cgil Brescia - sono le stesse che il 20 ci hanno portato in piazza Paolo VI insieme a decine di migliaia di lavoratori».
A invitare ad allargare lo sguardo è anche Tatiana Vezzini, segretaria territoriale della Fp Cisl Brescia: «La situazione dell’Asst Franciacorta non è la peggiore della nostra provincia. Il problema riguarda tutte le Asst della regione e pure la sanità privata, dove il contratto è scaduto da molto più tempo». Il nodo, secondo Vezzini, è l’attrattività della professione: «Che voglia può avere un giovane di fare l’infermiere sapendo che avrà per tutta la carriera lo stesso stipendio e se vuole incrementarlo deve fare ore in più in un contesto non sicuro? Gli infermieri non ci sono e la soluzione non è farli arrivare dall’estero. Servono condizioni di lavoro migliori e uno stipendio degno di un professionista laureato». A questo si aggiunge il ricorso alle cooperative, questione sollevata anche dalla Uil.
«La libera professione senza garanzie e con tariffe al rialzo crea un dumping salariale: persone con lo stesso incarico lavorano a fianco ma una prende più dell’altra e può dettare le regole organizzative», conclude Vezzini puntualizzando che continua l’impegno della Cisl sui vari tavoli per migliorare le condizioni di lavoro nei limiti di ciò che, come sindacato, possiamo fare.