«Turni massacranti, straordinari d’emergenza, mancato rispetto dei riposi, aumento del rischio di burnout, errori e infortuni sul lavoro». A tutto questo si aggiungono «assunzioni insufficienti di infermieri e operatori sociosanitari (Oss)». Sono le ragioni che hanno spinto la Uil Fp di Brescia a proclamare «lo stato di agitazione di tutto il personale del comparto dell’Asst Franciacorta». La decisione è stata comunicata ieri con una lettera inviata alla Prefettura e, per conoscenza, all’Ats e alla direzione dell’Azienda sociosanitaria territoriale con sede a Chiari.
La protesta
All’esterno dell’ospedale una bandiera e un cartellone rendono visibile la protesta. «Gli infermieri scappano, gli Oss non vogliono lavorare in ospedale, le ore straordinarie e i salti di riposo aumentano, le ferie non si fanno, aumenta lo stress lavorativo - si legge sul cartellone -. Chi si prenderà cura di voi?». Il problema riguarda anche altri ospedali, ammette Andrea Riccò, segretario territoriale della Uil Fp Brescia, «ma nell’Asst Franciacorta, per le sue dimensioni ridotte, è più evidente. Quest’anno si sono dimessi 48 infermieri, contro i 17 del 2025. In due anni le assunzioni sono state una sessantina, ma con l’apertura di nuovi servizi sul territorio il lavoro è aumentato». A preoccupare il sindacato che qui «conta 400 tesserati» è anche un’altra questione: «Gli infermieri si licenziano per andare a lavorare come liberi professionisti nelle cooperative – spiega Riccò –. Escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Bisognerebbe arginare il fenomeno con un vincolo contrattuale».