Parcheggi occupati dai cantieri a Sulzano, appello per la Ztl

In un paese come Sulzano, bisognoso più di tutti i Comuni confinanti di posti auto, visto il suo ruolo di porta d'accesso a Monte Isola, si sta verificando la situazione opposta. Per la realizzazione del «Parcheggio interrato a servizio del lago», in via Pericoli Secondo, sono stati eliminati settantatré parcheggi a causa della presenza del cantiere; la piazza municipale, piazza XXVIII Maggio, è stata resa totalmente pedonale e quindi né residenti né turisti trovano posto per lasciare le automobili.
Il piano B
Nell’ultimo Consiglio comunale, il gruppo di minoranza «Uniti per il cambiamento» ha proposto una soluzione temporanea alla carenza di parcheggi: «Auspicando che i lavori del parcheggio interrato, diversamente da quanto avvenuto finora, riprendano e procedano spediti e senza ulteriori intoppi, chiediamo, in via provvisoria, l’istituzione di una Ztl in piazza XXVIII Maggio e la sua destinazione a parcheggio riservato ai residenti, con disco orario – scrive Marco Borghesi –. In questo modo scatterebbe il divieto di accesso ai non residenti, così come la possibilità di rimuovere i veicoli in sosta privi del permesso di accesso».
«Contemporaneamente proponiamo che gli attuali parcheggi riservati ai residenti, collocati nella vicina piazza Teofilo Folengo, vengano trasformati in sette posti bianchi con disco orario di 30 minuti di fronte al Municipio e in nove posti a pagamento lungo il parco giochi, così da poter dare un po’ di respiro ai residenti e non».
Mancati incassi
I parcheggi «persi» erano quarantaquattro a pagamento, venticinque riservati ai residenti e quattro destinati a specifiche categorie. Il gruppo ha anche segnalato minori entrate dai parchimetri, conseguenti all’assenza di posti auto, per un valore di 30mila euro nel 2026 che, sommati a quelli dello scorso anno, ammontano a 75.765 euro in meno rispetto a quanto incassato nel 2025.
Sulla stessa linea anche la nota di Legambiente Basso Sebino, che ribadisce come i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato, iniziati il 7 aprile 2025, stiano generando forte congestione, caos e un aumento del rischio per la viabilità.
«L’incrocio tra via Martiri e via Battisti è da tempo privo di un semaforo funzionante, un punto già teatro dell’investimento di un pedone e che oggi è molto pericoloso. Il cantiere ha sottratto l’unico vero polmone di sosta del paese. I residenti sono allo stremo e nel weekend c'è il coprifuoco, vista la massa di visitatori di Monte Isola che parcheggiano in paese».