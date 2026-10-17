Papa Leone XIV lascia il Gemelli: oggi il rientro in Vaticano

Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico al polmone destro. Il Pontefice lascerà l'ospedale nel primo pomeriggio di sabato 17 ottobre e farà rientro in Vaticano. A comunicarlo è la Sala stampa della Santa Sede attraverso una nota ufficiale.
La decisione è arrivata dopo gli ultimi accertamenti medici, che hanno confermato condizioni cliniche compatibili con le dimissioni ospedaliere. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che hanno seguito il decorso postoperatorio del Pontefice, hanno infatti espresso parere favorevole al suo rientro.
«In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico, il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione», hanno fatto sapere i medici. Il rientro in Vaticano segna dunque una nuova tappa nel percorso di recupero di Leone XIV, dopo il ricovero e l'operazione al polmone destro.
La Sala stampa vaticana ha inoltre confermato che domani, domenica 18 ottobre, il Papa reciterà la preghiera dell'Angelus dalla finestra dell'appartamento pontificio, tornando così a rivolgersi ai fedeli da uno dei luoghi simbolo degli appuntamenti domenicali del pontificato.