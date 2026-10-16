Papa Leone XIV ha celebrato la messa al Gemelli dopo l’intervento
«Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità» riferisce la sala stampa vaticana
Il Papa durante la messa - Foto Vatican News
Alle 12 di oggi Papa Leone XIV ha celebrato la messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli. A pochi giorni dall’intervento al polmone. Erano presenti personale medico e infermieristico dell'ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.
«Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui», riferisce la sala stampa vaticana diffondendo le foto di Leone.