Papa, rimosso un adenocarcinoma maligno: asportato un lobo del polmone

Leone XIV è stato operato per un tumore maligno: la diagnosi non è positiva, ma il Vaticano assicura che l’intervento si è concluso nei tempi e nei modi previsti

13 ottobre 2026 3 ' di lettura

Papa Leone XIV accolto dal direttore sanitario Andrea Cambieri e dal presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Daniele Franco, al suo arrivo al Policlinico Gemelli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti malattia papa Leone Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...