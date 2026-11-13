Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Outlook e servizi Microsoft down in tutto il mondo, Italia compresa

Problemi da ieri anche per Copilot e sicurezza informatica aziendale. L’azienda ha fatto sapere che le misure messe in campo per risolvere le criticità non stanno andando «come atteso»
Problemi con Outlook di Microsoft in tutto il mondo
Problemi con Outlook di Microsoft in tutto il mondo

«Abbiamo determinato che una parte dell'infrastruttura sta subendo un carico elevato in più regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività». Così ieri Microsoft scriveva per spiegare i problemi che stanno interessando i suoi principali servizi, tra cui Outlook. Anche l'Italia è interessata dall'ondata di malfunzionamenti alla posta elettronica così come all'intelligenza artificiale Copilot e strumenti per la sicurezza informatica delle aziende, come Defender Xdr.

In un messaggio diffuso su X l’azienda ha però fatto sapere che le misure messe in campo per risolvere i problemi mondiali non stanno andando «come atteso» e che sta valutando soluzioni alternative. «Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
MicrosoftOutlookdown
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...