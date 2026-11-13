Outlook e servizi Microsoft down in tutto il mondo, Italia compresa

«Abbiamo determinato che una parte dell'infrastruttura sta subendo un carico elevato in più regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività». Così ieri Microsoft scriveva per spiegare i problemi che stanno interessando i suoi principali servizi, tra cui Outlook. Anche l'Italia è interessata dall'ondata di malfunzionamenti alla posta elettronica così come all'intelligenza artificiale Copilot e strumenti per la sicurezza informatica delle aziende, come Defender Xdr.
In un messaggio diffuso su X l’azienda ha però fatto sapere che le misure messe in campo per risolvere i problemi mondiali non stanno andando «come atteso» e che sta valutando soluzioni alternative. «Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico».