Outlook non funziona, mail bloccate: problema o liberazione? Di’ la tua

Una giornata senza posta elettronica: per qualcuno è un incubo lavorativo, per altri potrebbe essere quasi una benedizione. I disservizi che stanno interessando Microsoft, e in particolare Outlook, hanno provocato problemi di accesso e connettività anche in Italia, coinvolgendo inoltre Teams, Copilot e altri strumenti utilizzati quotidianamente da aziende e professionisti.
Secondo quanto comunicato dall'azienda, all'origine dei malfunzionamenti ci sarebbe un sovraccarico di parte dell'infrastruttura in diverse regioni. I primi interventi non hanno prodotto i risultati sperati e Microsoft ha annunciato di essere al lavoro su soluzioni alternative, precisando che non sono emersi indizi di attacchi informatici.
Ma quanto pesa davvero una giornata senza Outlook? C'è chi non riesce a lavorare senza consultare le mail e chi, invece, approfitterebbe volentieri di qualche ora senza notifiche e messaggi in arrivo. E tu come vivi il blocco della posta elettronica? Di’ la tua.