Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Outlook non funziona, mail bloccate: problema o liberazione? Di’ la tua

Disservizi in Italia e nel mondo per la posta elettronica di Microsoft. L'azienda lavora per risolvere i malfunzionamenti. Un incubo o una pausa? Che ne pensi
Applicazioni Microsoft
Applicazioni Microsoft

Una giornata senza posta elettronica: per qualcuno è un incubo lavorativo, per altri potrebbe essere quasi una benedizione. I disservizi che stanno interessando Microsoft, e in particolare Outlook, hanno provocato problemi di accesso e connettività anche in Italia, coinvolgendo inoltre Teams, Copilot e altri strumenti utilizzati quotidianamente da aziende e professionisti.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, all'origine dei malfunzionamenti ci sarebbe un sovraccarico di parte dell'infrastruttura in diverse regioni. I primi interventi non hanno prodotto i risultati sperati e Microsoft ha annunciato di essere al lavoro su soluzioni alternative, precisando che non sono emersi indizi di attacchi informatici.

Ma quanto pesa davvero una giornata senza Outlook? C'è chi non riesce a lavorare senza consultare le mail e chi, invece, approfitterebbe volentieri di qualche ora senza notifiche e messaggi in arrivo. E tu come vivi il blocco della posta elettronica? Di’ la tua. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
OutlookMicrosoft
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...