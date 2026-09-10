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Ospitaletto, controlli anche di notte: tre persone segnalate per droga

Il servizio di ieri sera dei carabinieri e della Polizia locale ha completato quello del pomeriggio della Questura: identificati anche tutti i giovani coinvolti nella rissa in piazza San Rocco il 19 agosto
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il servizio congiunto sul territorio
Il servizio congiunto sul territorio

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, mentre una è stata denunciata per false attestazioni sulla propria identità.

È il bilancio dell’ultimo servizio straordinario di controllo effettuato nella serata di mercoledì a Ospitaletto. I carabinieri locali, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Chiari e della Polizia locale, hanno controllato 78 veicoli e identificato 174 persone, 43 delle quali straniere. Tra i controllati, 33 sono risultati già noti alle forze di polizia. Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate quattro sanzioni amministrative, una delle quali per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

La rissa del 19 agosto

L’attività ha riguardato anche le zone maggiormente frequentate durante la movida. Proprio il monitoraggio del territorio ha permesso ai carabinieri di raccogliere elementi utili per ricostruire quanto accaduto il 19 agosto in piazza San Rocco, quando si era verificata una rissa.

Tutti i giovani che avevano partecipato, residenti in zona, sono stati identificati.

Il servizio

Il servizio si inserisce nella serie di controlli straordinari già effettuati nelle scorse settimane e segue anche quello svolto mercoledì pomeriggio dalla Questura di Brescia, nell'ambito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con servizi sistematici sul territorio.

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