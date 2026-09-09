Ospitaletto, controlli straordinari: identificate 150 persone

Sei attività commerciali controllate, più di 40 veicoli ispezionati e 150 persone identificate, molte delle quali con precedenti penali. È il bilancio del servizio straordinario di controllo effettuato a Ospitaletto da Polizia di Stato e Polizia locale, con particolare attenzione al centro cittadino, a piazza Roma, piazza San Rocco e via Padana Superiore.
Le denunce
Nel corso dei controlli sono scattate tre denunce. Un uomo è stato denunciato perché irregolare sul territorio italiano e nei suoi confronti verrà avviata la procedura di espulsione. Un'altra persona è stata denunciata per la mancanza dell'assicurazione Rc auto: la vettura è stata sequestrata. Infine, gli agenti hanno ritirato una carta d'identità valida per l'espatrio a una persona risultata destinataria di un divieto di espatrio disposto dall'autorità giudiziaria.
La richiesta del Comune
L'operazione arriva dopo la richiesta di un rafforzamento dei controlli avanzata dall’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Laura Trecani. Lo scorso 19 agosto la sindaca aveva scritto al prefetto, al questore e alle Forze dell'ordine per segnalare le criticità riscontrate sul territorio e chiedere una maggiore presenza.
La richiesta era stata affrontata anche nel corso di un successivo confronto al tavolo di coordinamento interforze in Prefettura. Da qui il servizio straordinario, che l’Amministrazione ha accolto con soddisfazione.
Le azioni del Comune
«Quando si lavora insieme e le Istituzioni fanno squadra, le richieste possono trasformarsi in azioni concrete – sottolinea la sindaca, che ringrazia prefetto, questore e Forze dell’ordine e Polizia Locale per l’attenzione dedicata a Ospitaletto sul tema sicurezza –. È una responsabilità che sento profondamente e sulla quale, come Amministrazione, non abbiamo mai smesso di lavorare», spiega. Tra gli interventi citati ci sono gli investimenti nella videosorveglianza, il rafforzamento dei controlli della Polizia locale, con turni serali e notturni, il Controllo di Vicinato e l'approvazione del regolamento sul Daspo urbano.
Il Comune ha inoltre istituito un tavolo di confronto dedicato alla prevenzione delle situazioni di disagio che coinvolgono minori e giovani. «Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, utilizzando gli strumenti che un Comune ha a disposizione e cercando di prevenire, oltre che intervenire», aggiunge la sindaca.
L'obiettivo, conclude, è proseguire su questa strada «con serietà e responsabilità, senza alimentare allarmismi ma senza mai sottovalutare le preoccupazioni di chi vive il nostro paese ogni giorno». Per l'amministrazione, «la sicurezza è una responsabilità condivisa, che richiede presenza, collaborazione e attenzione, Noi continueremo a fare la nostra parte, con ancora più convinzione».