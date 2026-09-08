Domani Lavoro 2026: la sfida di Brescia è attrarre il futuro

A Brescia il lavoro c'è. Sempre più spesso, però, a mancare sono le persone. È da questo apparente paradosso che prende le mosse la terza edizione di Domani Lavoro, in programma al Brixia Forum. La manifestazione ideata da Seven Events, in collaborazione con Pro Brixia e Area Fiera, torna con un'ambizione ancora più ampia: non limitarsi a mettere in contatto domanda e offerta, ma accompagnare le profonde trasformazioni che stanno ridisegnando il futuro delle professioni.
Il coinvolgimento crescente delle imprese
I numeri dell'edizione 2025 raccontano il percorso compiuto: 12.719 candidati in visita. La risposta delle aziende conferma anche per il 2026 un interesse crescente, con un target di 200 imprese destinato ad essere raggiunto a breve.
Questo forte coinvolgimento dimostra quanto le aziende siano diventate sensibili ai mutamenti del mercato. Oggi, per il tessuto produttivo, partecipare non significa più semplicemente selezionare profili tra migliaia di persone, ma risponde all'esigenza vitale di immergersi direttamente nei cambiamenti in corso per comprendere le reali necessità dei lavoratori. Le imprese sentono il bisogno di accorciare le distanze con i candidati e uscire dalle proprie mura, per evitare il rischio di rinchiudersi in sé stesse e restare ancorate a idee non aggiornate.
Con un tasso di disoccupazione sceso al 2,9%, il territorio bresciano si trova in una condizione di sostanziale piena occupazione. Il bacino locale è limitato ed entro il 2029 saranno necessari oltre 70.000 nuovi ingressi nel mercato del lavoro provinciale. In questo scenario, occasioni di incontro diretto assumono un valore strategico per intercettare professionalità difficili da reperire attraverso i canali tradizionali. Il classico colloquio di selezione si trasforma così in uno scambio alla pari, un'opportunità bidirezionale in cui anche i candidati scelgono e valutano attivamente l'identità e i valori dell'impresa.
«La terza edizione nasce con l'ambizione di accompagnare persone e imprese dentro queste trasformazioni – sottolinea Mauro Grandi, Ceo di Seven Events e direttore di Area Fiera –. Non si tratta solo di trovare lavoro, ma di costruire percorsi sostenibili nel tempo». Al centro dell'edizione 2026 ci sarà il tema dell'intelligenza artificiale, destinata a modificare processi produttivi e profili professionali. La fiera si rivolgerà ai giovani in cerca della prima occupazione, agli studenti, ma anche a lavoratori con esperienza interessati a cambiare percorso o aggiornare le proprie competenze.
Al Brixia Forum saranno presenti aziende, agenzie per il lavoro, università, Its ed enti di formazione. Tre giornate di colloqui, precedute dall'attività della piattaforma digitale di matching per programmare appuntamenti mirati.
Ma la sfida è anche rendere Brescia competitiva nell'attrarre persone da altri territori, investendo in una campagna di comunicazione nazionale. «Oggi non basta più offrire un posto di lavoro – osserva Mauro Grandi –. Dobbiamo essere capaci di raccontare il Sistema Brescia nel suo complesso, dalle opportunità formative alle possibilità abitative. La scelta di trasferirsi è una scelta di vita». Diventano così centrali il welfare, l'accesso alla casa e la qualità della vita.
In questo senso, Domani Lavoro 2026 vuole essere molto più di una tradizionale fiera del lavoro. È un momento di incontro reale tra persone e imprese, un luogo di confronto e condivisione di visioni dove aiutare le persone a trovare la propria strada e aiutare le aziende e i territori a diventare luoghi nei quali valga la pena scegliere di vivere e lavorare.
Per le aziende
In una fase nella quale per molte imprese la ricerca di personale è diventata sempre più complessa, Domani Lavoro rappresenta dunque anche un'importante occasione per incontrare direttamente candidati, far conoscere la propria azienda e le opportunità professionali offerte e ampliare il bacino delle persone raggiungibili.
Con la manifestazione ancora impegnata a raccogliere adesioni per la terza edizione, l'appuntamento di novembre si conferma così un'opportunità per le realtà produttive che intendono investire nella ricerca di nuove competenze e nel dialogo diretto con il mercato del lavoro, in un momento in cui trovare le persone giuste rappresenta una delle sfide più difficili per il sistema economico bresciano.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.domanilavoro.it