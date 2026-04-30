Orzinuovi, operai senza stipendio da mesi minacciano di buttarsi dal tetto
Dopo una lunga trattativa i cinque uomini sono scesi. Un episodio analogo si era registrato nello stesso cantiere sei mesi fa
Silvia Pasolini
Gli operai sul tetto del cantiere - © www.giornaledibrescia.it
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