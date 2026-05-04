Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni
Saranno interrogati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, atteso davanti agli inquirenti mercoledì 6
Le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Stefania (d) e Paola Cappa, in una foto d'archivio
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