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Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

Saranno interrogati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, atteso davanti agli inquirenti mercoledì 6
Le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Stefania (d) e Paola Cappa, in una foto d'archivio
Le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Stefania (d) e Paola Cappa, in una foto d'archivio

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omicidio di Garlascogemelle CappaAndrea SempioGarlasco
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