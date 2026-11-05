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Omicidio di Chiari, per il 21enne interrogatorio in psichiatria

Eduart Xhani, accusato di aver ucciso la madre, è stato trasferito in ospedale su indicazione degli specialisti: al giudice avrebbe confermato la sua versione
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il 21enne Eduart Xhani
Il 21enne Eduart Xhani

Sì è tenuto in ospedale, nel reparto di psichiatria, e non in carcere, l'interrogatorio di convalida di Eduart Xhani, il 21enne di Chiari accusato di aver ammazzato la madre Meleqe Lusha, 39 anni, nel loro appartamento in via Tagliata lunedì sera. Il giovane si trova in ospedale, su indicazione degli specialisti che lo hanno visitato nelle ore successive al delitto.

Al gip del tribunale di Brescia, Mauro Ernesto Macca, ha ribadito sostanzialmente quanto detto agli inquirenti martedì sera in caserma a Chiari, ossia di aver ammazzato la madre e il fatto che prima di arrivare a compiere quel gesto avrebbe tentato anche di togliersi la vita, ma senza riuscirci.

Risposte comunque molto confuse di una persona per nulla lucida e questo spiegherebbe il motivo del trasferimento in ospedale nelle ore successive all'ingresso a Canton Mombello. La decisione del giudice Mauro Ernesto Macca arriverà nelle prossime ore, o nella giornata di domani.

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