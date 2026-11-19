Il turismo di Desenzano ha un nuovo indirizzo web: desenzanoturismo.it. Online dalle 9 di martedì 18 novembre, il nuovo portale del Comune raccoglie eventi, luoghi da visitare, informazioni pratiche e servizi per chi sta programmando il soggiorno o già si trova in città. Il sito, realizzato da Proxima Lab, vuole essere non una semplice vetrina, ma il pezzo digitale di un’accoglienza che finora non aveva una casa unica. Gli eventi che richiedono la riserva del posto potranno essere prenotati dalla piattaforma; i contenuti saranno disponibili anche in inglese, francese e tedesco e aggiornati nel corso dell’anno da uno staff dedicato.
«Mancava il portale turistico, ora c’è», ha riassunto l’assessora Stefania Lorenzoni, parlando di una città dall’identità «vivace e accogliente, che vuole raccontarsi in modo nuovo, coordinato e accessibile».
La struttura del sito
L’ordine non è un dettaglio per chi arriva da fuori. La struttura del sito nasce dalle richieste che più spesso vengono rivolte dai turisti, per offrire risposte più vicine alle loro esigenze. Da qui le pagine già disponibili e le sezioni che si aggiungeranno con il contributo delle imprese: dove mangiare, dove dormire, come muoversi e dove fare shopping. Alla presentazione c’erano anche i rappresentanti degli albergatori, delle case vacanza e dei commercianti. «La rete c’è davvero», ha detto Lorenzoni.
Non solo destinazioni
Il portale punta anche a distribuire l’interesse turistico oltre i mesi più affollati. Accanto ai luoghi simbolo, dovrà quindi proporre esperienze e iniziative capaci di dare una ragione in più per fermarsi, o per tornare, fuori stagione. «Non rappresentiamo solo la nostra meravigliosa destinazione, ma anche le esperienze», ha osservato l’assessora. La scommessa è mantenere l’offerta aggiornata e utile, non soltanto ben disposta sullo schermo.
Il calendario non resterà immobile: il sito sarà arricchito nel tempo e dovrà diventare il riferimento per chi sceglie Desenzano. Per il Comune, è anche il modo di far dialogare meglio il portale, l’Infopoint e le molte attività della città.
Il totem
Alla porta digitale se ne aggiungerà fra una decina di giorni una fisica. Sotto i portici del Palazzo del turismo, all’esterno dell’Infopoint, sarà installato un totem che consentirà di consultare le informazioni anche quando l’ufficio è chiuso. Ventiquattr’ore su ventiquattro, dunque, ma senza sostituire il banco dell’accoglienza.
Il progetto completa il percorso avviato nell’aprile scorso, quando l’Amministrazione ha assunto direttamente la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica.