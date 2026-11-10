Quaranta baite nel mercatino di Natale che debutta a Desenzano

Il Natale si prende piazza Cappelletti. Sabato prossimo, 14 novembre, debutta il mercatino, la grande novità delle feste desenzanesi. Fino a gennaio la piazza ospiterà una quarantina di baite di legno, tra addobbi, artigianato, idee da mettere sotto l’albero e specialità da assaggiare. Alle 17 la festa salirà sulle facciate dei palazzi, con proiezioni e giochi di luce. Le luminarie della città si accenderanno qualche giorno dopo, il 29 novembre, e il periodo più magico dell’anno sarà a tutti gli effetti inaugurato.
L’occasione
Sul mercatino investe il Comune, che punta a dare a residenti e visitatori un motivo in più per passare dal centro anche d’inverno. «Il Natale rappresenta un’occasione per dare continuità alla vita della città - spiega l’assessora al Turismo Stefania Lorenzoni -, creando motivi per tornare a Desenzano, fermarsi e scoprirla con tempi diversi». Per chi lavora nell’accoglienza, quel ritorno può avvenire anche d’estate. Da qui l’impegno delle strutture extralberghiere a far circolare il programma tra gli ospiti, annunciato dal presidente dell’Otp Carlo Claverini.
«Si è costruito un bellissimo palcoscenico - dice dal canto suo Lucia Cerini, neopresidente del Consorzio albergatori e operatori turistici -, ma le luci da sole non bastano. Servono anche le persone e le loro idee. A ciascuno tocca metterci qualcosa in più».
La rilevazione
Il Consorzio ha chiesto di rilevare le presenze durante le feste, così da avere dati su cui calibrare le prossime iniziative. Nella collaborazione tra Comune e operatori crede anche Giuseppe Marrocco, di Desenzano Sviluppo Turistico, che ha sottolineato il valore di poter contare sull’esperienza di chi organizza, tra l’altro, la celebre Festa del Torrone di Cremona. A firmare il mercatino è infatti la stessa società, la Sgp Grandi Eventi di Carpi, che con Stefano Pelliciardi ha curato lo scorso anno anche il mercatino tirolese di Modena.
Il programma
Piazza Cappelletti, dunque, ma non solo. Perché dei 16 (almeno) spettacoli che animeranno tutto il periodo natalizio, numerosissimi saranno itineranti. I primi due, già annunciati, lo saranno per certo: sabato 14 novembre, dalle 16 alle 18, la Jingle Band-La Bandessa suonerà per le vie del centro. Domenica 15 novembre, con lo stesso orario, toccherà al Carretto delle Meraviglie di Bubble on Circus, con le sue bolle di sapone giganti.
Il Comune pubblicherà a breve il calendario completo. Tra le anticipazioni, il Bosco incantato per le famiglie, le iniziative culturali, gli eventi nelle frazioni e il Capodanno. Intanto, per un giro tra le baite si possono già segnare le date. Il mercatino aprirà dalle 10 alle 20 nei fine settimana fino al 20 dicembre e anche il 7 e l’8 dicembre. Le casette riapriranno la vigilia di Natale e poi tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio.