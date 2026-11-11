Negozi di vicinato a Lonato: sì alla legge popolare, ma esplode lo scontro

I negozi di vicinato fanno litigare, ma il voto mette tutti d’accordo. La mozione di Lorenzo Lancini è passata all’unanimità dopo uno dei confronti più duri del Consiglio comunale della scorsa settimana, poi proseguito sui social tra l’assessora Silvia Razzi e la minoranza. Si è partiti da come sostenere le attività e si è finiti a discutere di come si sta in aula.
La discussione
Con la sua mozione, il consigliere di minoranza Lorenzo Lancini ha chiesto al Comune di sostenere la proposta di legge d’iniziativa popolare di Confesercenti contro la desertificazione commerciale. Il testo prevede zone economiche speciali di prossimità, con agevolazioni fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni, oltre a un piano nazionale e a un fondo dedicato.
La mozione impegnava sindaco e Giunta a promuovere l’iniziativa, informare i cittadini sulla raccolta delle firme e valutare se mettere a disposizione spazi comunali e consentire la sottoscrizione su carta. Obiettivi condivisi, toni meno. Razzi ha rivendicato il lavoro già avviato per attirare visitatori e sostenere le attività, dagli eventi alla promozione del territorio. Ha accusato l’opposizione di scoprire ora il commercio di prossimità. Daniela Carassai ha replicato che il tema era già nel programma di Lonato Insieme e ha contestato l’idea che il richiamo turistico basti a rispondere alle serrande chiuse. Lancini ricorda che l’iniziativa nasce da Confesercenti e insiste sulla necessità di garantire ai residenti servizi vicini a casa.
Il commercio
Secondo l’Osservatorio regionale, gli esercizi di vicinato autorizzati nell’intero territorio comunale sono scesi da 172 nel giugno 2024 a 168 nel giugno 2026, il 2,3% in meno. Il saldo è di quattro esercizi in meno. Il confronto tra le due rilevazioni non indica quante attività abbiano aperto o chiuso nel frattempo. La superficie di vendita è scesa da 12.359 a 12.013 metri quadrati. Il censimento riguarda i negozi, esclude bar e ristoranti e non distingue il centro storico dal resto del comune.
Polverone
Il voto unanime ha chiuso la discussione sulla mozione, ma la polemica è ripartita sui social con Razzi che ha ironizzato su un’opposizione «in grande spolvero… peccato per i contenuti» e sulle osservazioni «degne del miglior notaio».
In Consiglio, scrive, si fa «politica e visione d’insieme, non consulenze fiscali». Lonato Insieme ha risposto che verificare dati e norme è parte del mandato dei consiglieri e cita come esempio due refusi in una delibera urbanistica. «La politica decide la direzione. La conoscenza degli atti permette di capire dove si sta andando».