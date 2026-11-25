Si accende il «Natale d’incanto» di Salò. In cartellone diverse novità e, aspetto qualificante, le associazioni al centro della programmazione. Saranno infatti i sodalizi locali – dai talenti delle scuole di danza, canto e musica alla banda cittadina e agli alpini – ad animare la città durante le feste.
L’inaugurazione
Il sipario sul programma si alzerà sabato 28 novembre con un evento di grande richiamo, la principale novità di quest’anno: alle 17 si accenderà il videomapping sulla Torre dell’Orologio, con la proiezione di immagini, animazioni e video sull’antica porta di piazza Vittorio Emanuele II, la Fossa. Un’inaugurazione di grande suggestione, accompagnata dallo spettacolo di danza curato dal maestro Francesco Smaniotto con le allieve della Candles Academy di Salò.
In Fossa tornano anche i mercatini di Natale, che dopo il successo dello scorso anno si ampliano ulteriormente. Da venerdì la piazza, cuore della socialità salodiana, ospiterà venti casette in legno con prodotti artigianali e proposte gastronomiche. A grande richiesta, da sabato riaprirà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittoria. Poco distante brillerà il grande albero di Natale. Famiglie e bambini troveranno invece in piazza Serenissima un’area interamente dedicata a loro, con una grande giostra e un trenino per i più piccoli.
Il programma
Saranno 25 gli appuntamenti in calendario. Il 5 dicembre c’è la festa per l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da uno spettacolo sulla pista di pattinaggio curato dall’Associazione Paradice. Il 12, dalle 16, arriverà Santa Lucia, attesissima dai più piccoli, insieme al suo asinello e agli alpini di Salò. Il 18 sarà la volta del Gran Galà dello Sport, una vetrina d’onore per gli atleti locali e per le associazioni sportive, culturali e sociali.
Non poteva mancare la festa di Capodanno, con i fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte.
Il «Natale d’incanto» guarda anche alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città, con quattro visite guidate dal titolo «Sulle tracce della storia a Salò» (19 e 27 dicembre; 3 e 10 gennaio). «Dopo un’estate da record e un autunno ricco di iniziative culturali – dichiarano il sindaco Francesco Cagnini e il consigliere delegato al Turismo Andrea Battani – Salò è pronta ad accogliere residenti e visitatori anche durante le festività natalizie, con un calendario di 25 iniziative ed eventi, ma anche con la presenza stabile di alcuni luoghi della città».