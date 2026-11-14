A Chiari il cartellone natalizio è nel segno del Giro d’Italia

Balconi, presepi e un altro Capodanno in piazza che si annuncia già un appuntamento da migliaia di persone. Chiari gioca d’anticipo verso le festività di fine anno che saranno nel segno del rosa, il colore del Giro d’Italia. Lo sguardo, infatti, è già puntato su mercoledì 26 maggio quando da piazza Rocca partirà una tappa della Corsa rosa.
Le iniziative
Nell’attesa, i clarensi potranno sbizzarrirsi con la prima edizione del concorso «Balconi di Natale», organizzato dal Comune. L’obiettivo dichiarato è quello di «rendere uniche le feste decorando balconi, finestre, terrazzi o giardini, partecipando al contest più luminoso dell'anno. Un gesto speciale – dice il sindaco Gabriele Zotti – per un gesto speciale per portare lo spirito del Natale in ogni quartiere, regalando alla nostra città un'atmosfera di calore, pace e condivisione. Dal centro alle periferie, facciamo brillare Chiari insieme».
Il tema è libero, pur chiaramente con un legame al Natale e all’anno nuovo. I migliori balconi troveranno spazio sui canali social del Comune, ma è necessario prima iscriversi, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale e da rimandare, compilato, all’indirizzo mail suapchiari@gmail.com entro il 20 dicembre.
Prima di quella data, il 13 dicembre, Villa Mazzotti ospiterà l’inaugurazione della 14esima mostra dei presepi, una tradizione molto sentita nella cittadina, che unisce nella preparazione – già in corso – l’associazione Amatori del presepe, la Fondazione biblioteca Morcelli – Pinacoteca Repossi e la stessa Amministrazione. Più avanti nel tempo, invece, arriverà il secondo Capodanno clarense in piazza.
Il Veglione
Dopo il successo della prima edizione, con migliaia di partecipanti, nelle scorse ore è stato confermato tra musica, cibo, bere, dalle ore 22 del 31 dicembre in piazza Martiri della Libertà, grazie alla sinergia con i commercianti de «Le botteghe di Chiari» e Chiari Servizi.
Il programma è ancora in fase di ultimazione, ma il colore del San Silvestro clarense sarà, ancora una volta, il rosa della corsa ciclistica più importante d’Italia. In mezzo, da qui a Capodanno, ci saranno mercatini, concerti, appuntamenti culturali e ludici di ogni genere, per prepararsi al meglio ad accogliere, la prossima primavera, la carovana del Giro.