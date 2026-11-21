È uno spettacolo di luci e colori, emozionante e suggestivo. L’accensione delle luminarie natalizie in una piazza Loggia gremita e in tutta la città ha dato ufficialmente il via al calendario di «Buon Natale Brescia. Accade tutto qui!», promosso dall’Amministrazione comunale, che accompagnerà i bresciani fino all’Epifania. A scandire il conto alla rovescia, sotto il porticato del palazzo comunale, è stata Maddalena Damini (direttore artistico di Radio Bresciasette), che ha accompagnato il pubblico fino al momento dell’accensione.
«È stata una serata emozionante, con tantissima gente in piazza, in un’atmosfera natalizia fatta di luci, simboli e musica», sottolinea la sindaca Laura Castelletti. L’assessore comunale Andrea Poli ricorda «l’apporto importante dei commercianti, che ogni giorno illuminano la città».
E, novità di quest’anno, splende nel cielo di Brescia anche «Costellazione», l’installazione di A2A realizzata dall’artista Jimmy Milani: i 250 metri di corso Mameli, tra la torre della Pallata e largo Formentone, si sono trasformati in una trama luminosa composta da circa 120 elementi di diverse dimensioni e colori. Una videoproiezione sulla facciata di un edificio riprenderà segni, geometrie, luci e colori dell’opera : resterà accesa fino al 6 gennaio, ogni giorno dalle 16 all’una di notte.
«La costellazione è un insieme di punti e di stelle che prendono la forma di un disegno immaginario – spiega l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini –. E racconta le reti della città. Pensate a quelle dell’illuminazione pubblica, dell’acqua, dell’energia elettrica che gestiamo tutti i giorni per consentire alla città di vivere e stare bene. Sono a loro volta una sorta di costellazione, tanti punti collegati l’uno con l’altro».
Il corteo festante
Da piazzetta Arturo Benedetti Michelangeli è partito il colorato e festoso corteo de La Strada Winter che risalendo corso Zanardelli e via X Giornate è approdato in piazza Loggia. Con «Buon Natale Brescia» come ogni anno la città si trasforma in un grande villaggio natalizio: per la prima volta tra i luoghi in cui vanno in scena le feste ci sono anche piazza Tebaldo Brusato e il parco Tarello. Gli ingredienti? Immancabile la classica pista di pattinaggio, addirittura doppia, in piazza Mercato, insieme alla giostra dei cavalli, e al Tarello.
Ci sono poi i mercatini tipici natalizi in piazza Vittoria dal 28 novembre al 27 dicembre, la mostra dei presepi in Duomo Vecchio, dal 5 dicembre, del Movimento Cristiano Lavoratori, spettacoli dal vivo e itineranti per grandi e piccoli, attività con e nelle biblioteche, concerti con la banda, laboratori, visite guidate e musei gratis per tutti i nati e residenti a Brescia e provincia. In piazza Tebaldo dal 28 novembre e fino al 10 gennaio sarà aperto il villaggio «Brixia Christmas Park» con attrazioni pensate soprattutto per i bambini ma capaci di coinvolgere anche gli adulti.
Il Tarello si trasforma in uno spazio per eventi e attrazioni del Natale con l’obiettivo di favorire la frequentazione di uno dei polmoni verdi della città in modo positivo: una casetta di Babbo Natale dai primi di dicembre al 6 gennaio ospiterà oltre 50 appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie, tra laboratori creativi, letture, spettacoli e piccole rappresentazioni.