Trentacinque casette di legno lungo il torrente Narcanello, con prodotti tipici e artigianato, un villaggio dedicato ai bambini e una grande festa inaugurale con 25 babbo Natale in corteo. Prende forma a Ponte di Legno la prima edizione dei mercatini natalizi, pronti ad aprire sabato 21. Un’iniziativa che punta ad arricchire l’offerta turistica della località durante la stagione invernale, con un percorso enogastronomico, commerciale e d’intrattenimento per le famiglie che si propone per la prima volta in alta Valle.
Il conto alla rovescia è agli sgoccioli, con le casette che sono state allestite nei giorni scorsi lungo la passeggiata del Narcanello, destinata a diventare, fino all’Epifania, il Sentiero del bosco incantato.
L’inaugurazione
Il taglio del nastro all'ingresso della passeggiata sarà alle 17, ma la festa proseguirà fino alle 21. In programma una sfilata di trampolieri e artisti circensi, gli elfi e una marching band composta da 25 babbo Natale. Ad animare l'inaugurazione ci saranno anche pony e asinelli della fattoria didattica.
Il programma
Sono state diverse le richieste arrivate a Ponte di Legno per partecipare, con un’offerta di grande qualità: 13 casette saranno dedicate a cibi e bevande, tra proposte di street food e prodotti della Valcamonica come birra, miele, confetture e formaggi, più piatti valtellinesi e sushi. Le altre ospiteranno artigiani e hobbisti con dipinti, candele artistiche, gioielli realizzati con fiori resinati, decorazioni natalizie e capi di abbigliamento a tema invernale.
L’obiettivo è creare una passeggiata che possa attirare sia chi soggiorna nel comprensorio, sia chi cerca una meta per una gita di giornata. Uno spazio particolare sarà riservato ai più piccoli: nel Villaggio di babbo Natale, accessibile dai quattro anni, sono previsti laboratori creativi, giochi e animazione con gli elfi, oltre alla possibilità di visitare la casa di babbo Natale. Ci sarà inoltre una fattoria didattica curata dall’azienda La Boskiva di Temù, con pony e asinelli. Quattro appuntamenti speciali, a pagamento, sono in calendario il 5, 26 e 29 dicembre e il 2 gennaio, con storie e giochi in costume.
Il calendario
Dopo l’apertura del 21 e 22 novembre, le casette torneranno il 28 e 29 novembre, dal 5 all’8 dicembre, il 12 e 13 dicembre e poi ogni giorno dal 19 dicembre al 6 gennaio, con orario dalle 11 alle 19.30 e accesso al percorso dei mercatini libero (a pagamento sole i laboratori per i bambini, tranne che nel giorno dell’inaugurazione).