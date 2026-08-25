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Nel 2025 un fiocco rosa a Magasa, ma la famiglia è già partita

Il piccolo comune dell’alta Valsabbia è il più anziano di tutta la Lombardia, l’età media è di quasi 63 anni
Simone Bottura
Una vista dall'alto del borgo di Magasa
Una vista dall'alto del borgo di Magasa

Nel 2025, dopo una decina d’anni, in paese si era finalmente visto un fiocco rosa. Era nata una bimba, ma la sua permanenza è durata poco. La famiglia se ne è andata quest’anno, all’inizio dell’estate. Perché qui non ci sono asili né scuole. Non è una novità. È così da decenni. Le famiglie se ne vanno in cerca di servizi, lavoro e comodità. E in paese restano gli anziani.

Indice di vecchiaia

Magasa guida da tempo la classifica provinciale relativa all’indice di vecchiaia. È un record che valica addirittura i confini bresciani e fa di Magasa il paese più anziano di tutta la Lombardia, con un’età media di 62,8 anni. La media nazionale, per dire, in un Paese tra i più vecchi d’Europa e del mondo, è di 49,1 anni.

A Magasa quasi un abitante su due ha più di 65 anni: gli over 65 rappresentano il 49% della popolazione. Il fenomeno si fa ancora più marcato analizzando la fascia degli over 75, i cosiddetti anziani-anziani. Se la media provinciale si attesta al 12%, nei centri della montagna interna la quota supera regolarmente il 16%, mentre a Magasa si assesta addirittura al 30,4%.

Fuga dei residenti

L’invecchiamento dei magasini è figlio di un’emorragia demografica che sembra inarrestabile. Oggi Magasa conta poco più di un centinaio di abitanti. Nel dopoguerra erano circa 500: sono diventati 400 negli anni Settanta e 300 negli anni Ottanta.

Poi il crollo: 238 abitanti nel 1991, 189 nel 2001, 145 nel 2011, 107 nel 2021. Nel corso dei decenni i giovani hanno continuato a emigrare in cerca di lavoro. Sono rimasti gli anziani, con i loro bassi redditi da pensione. Ma, fortunatamente, c’è anche chi non si rassegna a un destino da borgo fantasma. C’è chi investe nell’agricoltura sostenibile e nel turismo green, credendo nella possibilità di un rilancio socioeconomico della valle.

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