Da Gianni Agnelli a Gioia: 70 anni di storia di Caino nella mostra del GdB

Dalla promessa di Gianni Agnelli di tornare a Caino per mangiare polenta e uccelli alla storia di un cane che per anni ha atteso il padrone su un ponticello. E poi le alluvioni, gli incendi, i personaggi che hanno segnato la vita del paese e le imprese dei suoi abitanti. Settant’anni di cronaca rivivono attraverso le pagine del Giornale di Brescia nella mostra permanente inaugurata ieri in Municipio nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario dell’autonomia comunale da Nave, ottenuta nel 1956.
A costruire il percorso espositivo è stato Gabriele Colleoni, già vicedirettore del Giornale di Brescia, che ha condotto le ricerche nell’archivio del quotidiano selezionando articoli (su Caino erano presenti circa 10mila documenti) e fotografie capaci di restituire la storia di Caino. Un lavoro che intreccia memoria pubblica e vicende quotidiane, ripercorrendo settant’anni che, come ha ricordato lo stesso Colleoni, «coincidono anche con la mia età».
L’appuntamento
All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Cesare Sambrici e il direttore del Giornale di Brescia Giorgio Bardaglio. Presenti anche la direttrice editoriale del Gruppo Editoriale Bresciana Nunzia Vallini, Ubaldo Vallini e Paolo Ortolani, giornalisti che hanno raccontato negli anni la cronaca del paese. Sambrici ha richiamato il significato dell’anniversario e il valore di un’iniziativa che «permette di riscoprire la storia della comunità», mentre Bardaglio ha ricordato il contributo di chi ha documentato nel tempo la vita del territorio, sottolineando il ruolo dei giornalisti nel conservarne la memoria.
Le curiosità
Tra i pannelli non mancano le curiosità. Nel 1998 Romeo Bologna raccontava al Giornale di Brescia l’incontro con Gianni Agnelli, che aveva promesso una visita a Caino per gustare polenta e uccelli. Un’altra pagina del 1993 ricorda Egidio Bologna, calzolaio e amico di Giovanni Brera. C’è poi la figura di Flavio Emer, scrittore affetto da Sma di tipo 2, atrofia muscolare spinale, scomparso nel 2015, al quale è stata intitolata la biblioteca comunale. Durante la cerimonia alcuni suoi libri sono stati donati a Colleoni e Bardaglio.
Il percorso attraversa anche i momenti più difficili della storia locale: gli incendi boschivi degli anni Settanta e Ottanta, la devastante alluvione del giugno 1990 e le difficoltà legate all’approvvigionamento idrico. Accanto alle emergenze trovano spazio le storie delle persone, come quella di Gioia, il cane che nel 1988 finì sulle pagine del quotidiano perché continuava ad aspettare il padrone su un ponticello. La mostra, realizzata grazie al contributo di sponsor, restituisce così un mosaico di vicende grandi e piccole. Per visitarla occorre seguire un percorso provvisorio a causa dei lavori in corso al Municipio: bisogna scendere lungo il vialetto che conduce all'ingresso della primaria ed entrare nel palazzo comunale.