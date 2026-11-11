Morto per ipotermia a Esine: una storia di solitudine e fragilità

Non rispondeva al telefono da un giorno e quel silenzio, così insolito, aveva subito fatto temere il peggio alla nipote, abituata a chiamarlo spesso per sapere come stava. Così, questa mattina, la ragazza ha deciso di raggiungere il luogo dove sapeva che avrebbe potuto trovarlo. Ma quando è arrivata, nel parcheggio dell’ospedale di Esine, si è trovata davanti a una scena drammatica: lo zio, Simion Jenel Stelian, cittadino romeno di 52 anni, era senza vita all’interno dell’auto.
Morte per ipotermia
È una storia di solitudine e fragilità quella dell’uomo, che da diverso tempo viveva in Italia, gravitando su Darfo Boario, e che aveva trovato nella propria vettura un riparo per la notte. A Darfo risiedono anche i familiari, con i quali manteneva i contatti, in particolare attraverso la nipote. Secondo i primi riscontri dei sanitari e gli accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione di Esine, il decesso sarebbe riconducibile all’ipotermia. Durante la notte, infatti, le temperature nella zona erano scese fin sotto gli otto gradi, con alti tassi di umidità. Il cinquantaduenne, che viveva in una condizione di particolare precarietà, da qualche tempo dormiva nella macchina, parcheggiata all’esterno del nosocomio camuno.
Inutili i soccorsi
A far scattare l’allarme è stata proprio la nipote, che ha raggiunto poco dopo mezzogiorno il parcheggio dell’ospedale, dove ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa con un’ambulanza e il personale dell’automedica, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Agli operatori sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire le circostanze della morte. Conclusi gli adempimenti, la salma è stata restituita ai familiari. A Esine e Darfo la presenza romena è significativa, così come in tutta la Valcamonica, dove rappresenta quasi un terzo della popolazione straniera residente.