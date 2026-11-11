Esine, 52enne muore per ipotermia: trovato nell’auto in cui dormiva

Non lo sentiva da circa un giorno e la cosa le era sembrata molto strana. Per questo, stamattina – mercoledì 11 novembre – si è recata subito fuori dall’ospedale di Esine. Era lì che lo zio solitamente dormiva nella propria auto. Ed è lì che la nipote lo ha trovato senza vita, morto per ipotermia. È una storia drammatica quella che arriva dalla Valcamonica, una storia di solitudine, quella di un uomo romeno di 52 anni che viveva in una condizione di estrema fragilità.
L’allarme
A lanciare l’allarme è stata la nipote, che dopo aver provato a chiamare lo zio più volte al telefono senza ricevere una risposta, si è recata nel parcheggio esterno dell’ospedale, dove ha fatto la drammatica scoperta. Nella notte le temperature sono arrivate a 8 gradi. Inutile l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata restituita ai familiari.