Esine, 52enne muore per ipotermia: trovato nell’auto in cui dormiva

A lanciare l’allarme è stata la nipote che non lo sentiva da un giorno. Il veicolo era parcheggiato, come spesso capitava, fuori dall’ospedale del paese camuno ed è lì che è stato trovato

Simone Bracchi Giornalista 11 novembre 2026 1 ' di lettura

L’auto dell’uomo era parcheggiata fuori dall’ospedale di Esine - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ipotermiamuoresenza fissa dimoraEsine Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...