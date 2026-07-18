Addio a Giacomo Andrico, genio bresciano di regia e scenografia

Il celebre scenografo e regista di Borgo San Giacomo si è spento a 61 anni. Dalle grandi produzioni con Cristicchi e Ronconi ai successi internazionali alla Scala e a Madrid, fino alla regia della Santa Crus di Cerveno: il ritratto di un artista poliedrico

Elisabetta Nicoli 18 luglio 2026 3 ' di lettura