Investiti in autostrada: Adela, Nicola e Sadri, unico tragico destino

Altri due incidenti fotocopia. Un’altra giovane donna travolta e uccisa in autostrada perché era scesa dall’auto coinvolta in un incidente. E un ragazzo di 20 anni, anche lui che viaggiava come passeggero, falciato sull’asfalto mentre cercava di allontanarsi dal mezzo su cui viaggiava che era stato coinvolto in un tamponamento.

Il tragico schianto in cui è rimasta uccisa Adela Xhaferri riporta alla memoria un episodio purtroppo tremendamente simile accaduto esattamente due mesi fa.

Tra Palazzolo e Rovato

La sera del 6 ottobre Sadri Bochra, 24enne di origine marocchina ma da molti anni residente a Chiari, stava guidando la sua Fiat Punto sull’autostrada A4 tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia. La ragazza stava tornando a casa quando ha perso il controllo dell’auto che ha sbandato e sbattuto contro il guard rail. L’auto era distrutta ma lei, praticamente illesa, si è tolta le cinture di sicurezza e ha provato ad attraversare la carreggiata per mettersi in salvo nella corsia di emergenza. Non ci è mai arrivata. La visibilità era scarsa per via del buio e della pioggia battente. Gli autisti di due furgoni che transitavano nella stessa direzione non hanno potuto evitare di investirla e Sadri Bochra non ha avuto scampo.

Tra Peschiera e Sirmione

Dieci giorni più tardi, il 18 ottobre, è stato il 20enne di Collebeato Nicola Faroni ad essere vittima di un incidente uguale a quello che ha strappato alla vita Adela e Sadri.

Quella sera lo studente universitario, iscritto a ingegneria, stava tornando da Bologna dove aveva assistito ad uno spettacolo di magia, la sua grande passione dopo i libri, viaggiava come passeggero sulla Dacia del cugino. La vettura, forse per una distrazione o per un colpo di sonno, ha tamponato il furgone che la precedeva. Un incidente che non ha avuto gravi conseguenze. Anche in questo caso però il destino era in agguato. Un attimo dopo Nicola ha cercato di scendere dall’auto ma è stato investito in pieno ed è morto sul colpo.

La scorsa settimana il comune di Collebeato ha dedicato dieci borse di studio per studenti delle scuole superiori e dell’università alla memoria di Nicola Faroni, per ricordare il suo sorriso e il suo impegno.