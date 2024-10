Morto in A4, Nicola Faroni stava tornando da uno spettacolo di magia

Il ragazzo di 20 anni di Collebeato ha perso la vita in autostrada. Era stato a Bologna con un cugino per seguire una delle sue passioni

2 ' di lettura

L'auto sulla quale viaggiava la vittima dopo lo scontro - © www.giornaledibrescia.it

Studente di ingegneria, calciatore, appassionato di magia. Un futuro ancora tutto da scrivere ma di cui stava già gettando le basi. E un presente in cui aveva già lasciato il segno con il buon carattere e il sorriso sempre pronto. Ieri Collebeato si è svegliato con il dolore sordo di una morte improvvisa e senza un’accettabile spiegazione. Nicola Faroni, 20enne del paese, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì nel tragico schianto in cui è rimasto coinvolto sull’autostrada A4 nel tratto, in