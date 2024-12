Dieci borse di studio per ricordare Nicola Faroni

Lo studio e l’impegno scolastico hanno caratterizzato la sua vita. Ricordarlo, valorizzando gli studenti più meritevoli è quindi uno strumento per celebrare la sua memoria.

A distanza di un mese e mezzo dalla scomparsa di Nicola Faroni, il 20enne residente in paese deceduto in un incidente stradale lungo l’autostrada A4 nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, il Comune di Collebeato, sentendo «importante mantenere vivo il suo ricordo - ha spiegato il sindaco Angelo Mazzolini - attraverso qualcosa che possa parlare di lui», ha deciso di intitolare a suo nome dieci borse di studio destinate alle ragazze e ai ragazzi che si sono distinti per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2023/2024.

Leggi anche Morto in A4, Nicola Faroni stava tornando da uno spettacolo di magia

La scelta

Il riconoscimento in denaro è previsto per chi ha frequentato le superiori, dalla terza alla quinta, e per gli studenti universitari, sia di laurea triennale che a ciclo unico. Si tratta di due borse di studio da 200 euro per la terza superiore, due da 300 per la quarta e 4 da 500 per la quinta. Due borse di studio da 500 euro per gli universitari.

Leggi anche Morto in A4, Nicola Faroni stava tornando da uno spettacolo di magia

I requisiti per poter accedere sono la residenza a Collebeato, un media da 7,5 in su, (nei primi due casi) o un voto di maturità superiore o uguale a 80/100 nel terzo.

Chi è iscritto a un ateneo non deve invece essere fuori corso, deve aver conseguito almeno il 70% dei crediti formativi relativi agli anni in cui risulta immatricolato e necessita di una media voti pari o superiore a 26/30. La domanda può essere presentata solo online sul sito del Comune, dove sono presenti tutte le informazioni necessarie: c’è tempo fino al 27 dicembre. Le graduatorie verranno stabilite in base alla media dei voti.