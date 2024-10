Travolta in A4: morta una ragazza di 24 anni residente a Chiari

Una ragazza di 24 anni che viaggiava da sola è morta questa sera in un incidente stradale in A4 nel tratto tra Palazzolo e Rovato, nel quale sono rimasti coinvolti anche due mezzi pesanti.

Ha perso il controllo dell'auto in autostrada andando a sbattere contro il guardrail e quando è scesa dal veicolo, probabilmente con l'intento di mettersi in salvo (le cinture di sicurezza erano slacciat), è stata travolta da due furgoni, che non sono riusciti a evitare l'impatto. Per la ragazza, una 24enne di Chiari, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

La dinamica

L'incidente è avvenuto ieri sera, sulla A4 nel tratto tra Palazzolo e Rovato, poco dopo le 21, all'altezza del centro commerciale Le Porte Franche. A nemmeno 500 meri dal casello di Rovato, dove a quanto risulta la ragazza sarebbe dovuta uscire per tornare a casa. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la giovane abbia fatto tutto da sola finendo la corsa di traverso in terza corsia.

I due conducenti, portati in ospedale per ferite non gravi, si sono trovati di fronte all'ultimo l'auto e la ragazza e, probabilmente anche per il buio e la pioggia, non sono riusciti a evitare l'impatto. All'arrivo dei soccorsi e dei Vigili del fuoco di Palazzolo il corpo della giovane era a parecchi metri di distanza dalla sua auto. I sanitari hanno provato a rianimarla, ma non è servito a nulla.