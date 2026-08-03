Bis di Attila: la contrada Trivellini vince il Palio degli asini di Novagli

Il re degli asini non cede il trono al suo agguerrito rivale: la contrada Trivellini, con il suo Attila, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Palio degli Asini della frazione Novagli di Montichiari. È questo l’esito della tradizionale manifestazione, la cui 45esima edizione è andata in scena ieri.
In campo
Partito dall’ultimo posto, Attila ha rimontato fino a tagliare per primo il traguardo, dopo un’entusiasmante lotta con Tony della contrada Mattina (che nel 2024 era riuscito a interrompere, per un anno, la sua catena di vittorie). Un successo, quello di ieri, che oltretutto segna la 14esima vittoria di Trivellini nella storia del Palio, portando la contrada blu a pareggiare con la contrada Sera.
A condurre Attila, i fantini Ivan e Marzia Filippini, papà e figlia: «Dopo tanti anni in cui non correvo e mi dedicavo alla preparazione dell’asinello, tornare in pista e vincere è un’emozione indescrivibile, che solo chi ama il Palio può capire. È come tornare bambini. Farlo insieme a mia figlia rende tutto ancora più bello», ha commentato il fantino.
Le altre posizioni
Al secondo posto, quindi, la contrada Mattina con Tony, che ha dato filo da torcere e che aveva brillato nel pre-palio, confermandosi lo sfidante perfetto. Sul terzo gradino del podio, invece, è salita la contrada Sera con l’asinello Rocky e sul quarto la contrada Campagna con il suo Paco, protagonista comunque di una sorprendente partenza e vincitrice della tradizionale corsa con i balloni di fieno (che ha visto la partecipazione anche di due contradaiole donne in forza alla squadra verde).
Grande, come sempre, il tifo, che ha visto in campo grandi, piccolissimi... e persino varani (gonfiabili). L’entusiasmo dei Novagli ha coinvolto anche le istituzioni: al termine della gara il sindaco Marco Togni e la consigliera regionale Claudia Carzeri hanno vestito i panni di fantini d’eccezione facendo un giro con Attila. «Grazie a tutti i volontari al lavoro, tra i quali Paolo (Gera) Pezzaioli per l’organizzazione», hanno dichiarato. La Sagra parrocchiale di San Lorenzo proseguirà da venerdì 7 agosto a domenica 9.