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Incendio di bancali a Montichiari: si sospetta il gesto intenzionale

Il rogo si era sviluppato nella notte all’esterno di un’azienda nella zona industriale: gli accertamenti sono in corso ma alcuni dettagli portano a ritenere che possa essere stato appiccato di proposito
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

I Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio
I Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio

C’è l’ombra del dolo dietro all’incendio che nella notte ha distrutto il magazzino di un’azienda che tratta bancali di legno a Montichiari. Nella fasi finali delle operazioni di spegnimento infatti è stato possibile per carabinieri e investigatori dei Vigili del fuoco raccogliere elementi nel capannone e visionare le immagini delle telecamere. Gli accertamenti sono in corso ma alcuni dettagli portano a ritenere che il rogo sia stato appiccato intenzionalmente. Da chi e con quali motivazioni è al vaglio di chi sta indagando.

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