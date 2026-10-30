C’è l’ombra del dolo dietro all’incendio che nella notte ha distrutto il magazzino di un’azienda che tratta bancali di legno a Montichiari. Nella fasi finali delle operazioni di spegnimento infatti è stato possibile per carabinieri e investigatori dei Vigili del fuoco raccogliere elementi nel capannone e visionare le immagini delle telecamere. Gli accertamenti sono in corso ma alcuni dettagli portano a ritenere che il rogo sia stato appiccato intenzionalmente. Da chi e con quali motivazioni è al vaglio di chi sta indagando.
Incendio di bancali a Montichiari: si sospetta il gesto intenzionale
Il rogo si era sviluppato nella notte all’esterno di un’azienda nella zona industriale: gli accertamenti sono in corso ma alcuni dettagli portano a ritenere che possa essere stato appiccato di proposito
I Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Commenti
ArgomentiincendiodolobancaliMontichiari
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Le notizie della sera
Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici