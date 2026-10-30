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Incendio a Montichiari, a fuoco bancali e fiamme alte più di 10 metri

È successo nella zona industriale accanto alla Fascia d’Oro: non si registrano feriti. A fuoco un nastro trasportatore anche a Calcinato
A fuoco i bancali in un'azienda a Montichiari
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A fuoco i bancali in un'azienda a Montichiari

Un grosso incendio si è sviluppato questa notte a Montichiari nella zona industriale accanto alla Fascia d’Oro. Hanno preso fuochi i bancali all’esterno dell’azienda Agl Pallets e le fiamme hanno superato i dieci metri d’altezza. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco: al momento è in corso la bonifica.

A Calcinato

Dalle 6 di questa mattina i Vigili del fuoco sono impegnati con cinque squadre anche a Calcinato, dove ha preso fuoco un nastro trasportatore all’interno di un’azienda. Anche in questo caso non ci sono feriti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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