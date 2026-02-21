Montichiari, il nuovo asilo nido L’Aquilone sarà pronto in primavera

Si chiamerà L’Aquilone il nuovo asilo nido da 44 posti, che sorgerà nella frazione Chiarini a Montichiari. Seppur di pochi voti, l’Aquilone, al termine del sondaggio, l’ha spuntata su Il piccolo principe.

«Stiamo completando le opere di finitura; presto ci sarà il collaudo e sono in arrivo gli arredi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Graziano Bonometti –. Inoltre la gestione è già stata affidata (alla cooperativa sociale «Gialla», ndr). Quindi l’obiettivo è aprire l’asilo all’inizio della primavera. L’edificio è stato progettato con grande attenzione al comfort dei bambini, alla sostenibilità e all’efficienza energetica».

L’opera, voluta dall’Amministrazione comunale del sindaco Marco Togni, rientra negli asili finanziati con fondi del Pnrr: l’intervento è sostenuto per circa 1 milione e 43mila euro dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per circa 104mila euro dal Fondo Opere indifferibili e per circa 374mila euro dal Comune.

La soddisfazione

L’annuncio sull’avvicinarsi del traguardo era stato diramato dallo stesso sindaco, contestualmente alla soddisfazione sul dato delle preiscrizioni: «A breve sarà pronto il nuovo asilo nido – ha commentato Togni –. Un asilo da 44 posti, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione. Quando presentammo l’opera in Consiglio comunale, dai banchi dell’opposizione ci fu chi disse che non serviva e che le liste d’attesa negli altri asili erano gonfiate. Insomma era contrario all’opera se non molto dubbioso e perplesso».

«Le analisi che invece noi abbiamo fatto dicevano tutt’altro ed eravamo certi dei dati a nostra disposizione. Con estrema soddisfazione oggi (dato relativo a martedì, ndr) possiamo dire che avevamo visto giusto dato che le preiscrizioni già effettuate, nonostante non sia ancora aperto, sono già arrivate a 57. Sono iscrizioni relative a bambini al primo anno di età e addirittura di bambini che nasceranno nei prossimi mesi. Dimostrazione che vi è un’effettiva richiesta oltre all’offerta delle altre scuole già presenti sul territorio. Per noi questo è motivo di grande orgoglio».

E giovedì in sala consiliare alla presenza dell’Amministrazione, dei dipendenti comunali e della Cooperativa Gialla, si è tenuta la prima riunione di presentazione con le famiglie.

Il sondaggio

Sempre il sindaco, sulla sua pagina Facebook, aveva spiegato che, dopo una scrematura tra vari nomi, ne erano rimasti in gara due: «Il piccolo principe, la celebre favola di Antoine de Saint-Exupéry ricca di magia e molteplici insegnamenti, e L’Aquilone, che rappresenta la libertà ed è un oggetto che si alza libero in volo nel cielo, ma guidato dalla fune che lo tiene legato a terra, simbolo degli adulti che fanno da guida ai più piccoli nella loro esplorazione del mondo». E alla fine ha vinto proprio quest’ultimo.