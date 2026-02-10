Iniziati i lavori per il nuovo asilo nido di Soiano: a giugno sarà realtà

Da tempo si parlava di un nuovo nido a Soiano, ma finché non arrivano le ruspe, la notizia resta sempre un po’ sospesa. Ora però i lavori sono cominciati: lo si vede, lo si sente, lo si può dire con certezza. E non si tratta solo di un nuovo edificio, ma di un tassello che completa e rafforza l’offerta educativa del paese, destinata a crescere insieme alle famiglie.

Il nuovo asilo nido comunale sorgerà accanto alla scuola dell’infanzia, in un’area che diventerà sempre più strategica grazie anche al futuro centro sportivo. La struttura potrà accogliere fino a 18 bambini tra 0 e 2 anni, offrendo un servizio che finora mancava e rispondendo così in modo concreto alle esigenze educative della fascia più tenera della popolazione.

L’intervento è stato definito strategico dall’Amministrazione, e a ragione: la presenza del nido, contiguo agli altri plessi scolastici, garantisce continuità nei percorsi educativi e aiuta a mantenere vitali, anche in prospettiva demografica, le scuole dell’infanzia e della primaria. Ma non solo: si tratta anche di un investimento in vivibilità, qualità dei servizi e attrattività del territorio.

I costi

Il progetto ha un costo complessivo di 600mila euro, finanziati per 240mila euro con fondi propri del Comune e per i restanti 360mila attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell’ambito della Missione 4 dedicata all’istruzione. Tempistiche, naturalmente, da rispettare con precisione: il cantiere dovrà chiudersi entro giugno 2026, compreso il collaudo.

Non solo numeri

Il sindaco Alessandro Spaggiari con soddisfazione ricorda come «all’inizio del nostro percorso tutto questo rappresentasse una parte importante dei nostri sogni progettuali. Oggi, vedendo i cantieri attivi e i progetti che prendono forma, possiamo dire di aver lavorato con una visione chiara e la consapevolezza di poterla realizzare».

La scuola dell'infanzia - © www.giornaledibrescia.it

Il nuovo nido sarà dotato di ambienti pensati per il benessere dei più piccoli: spazi accoglienti, sicuri, costruiti a misura di bambino e con una forte attenzione alla sostenibilità. Sarà un luogo in cui crescere, certo, ma anche un segnale forte per tutto il paese: l’educazione come investimento, non come spesa.

In attesa che la struttura venga completata, Soiano può già guardare a quell’area come a un piccolo polo educativo e sociale: scuole, sport, servizi e verde pubblico, in un unico spazio pensato per le famiglie. E con le ruspe al lavoro, stavolta non è un sogno su carta. Sta diventando realtà.