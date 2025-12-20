Inaugurato il nuovo asilo nido «Bucaneve» a Desenzano

Non era più un centro giovani da tempo e, anche quando veniva usato come asilo «di emergenza», funzionava fin troppo bene. Così l’Amministrazione ha deciso di renderlo tale a tutti gli effetti: con un investimento complessivo di oltre un milione di euro, il Comune ha inaugurato il nuovo nido «Bucaneve», terzo servizio educativo per la prima infanzia attivo in città.

La struttura si trova in via Durighello, è circondata dal verde e può accogliere fino a 60 bambini. Era già operativa da qualche mese, ma ieri si è svolta l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro e la benedizione del parroco di Centenaro, don Marco Grechi.

Prima fase

A rappresentare l’Amministrazione è stato l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Maiolo, che ha seguito il cantiere e sottolinea: «È un risultato importante per la nostra Amministrazione. Un intervento possibile anche grazie ai fondi del Pnrr». I lavori si sono articolati in due fasi. La prima, finanziata con 689mila euro di fondi Pnrr, ha interessato la messa in sicurezza dell’edificio.

Seconda fase

La seconda, sostenuta dal Comune con 350mila euro, ha riguardato l’efficientamento energetico e la riorganizzazione degli spazi: cucina interna, sala polifunzionale, nuovi spogliatoi e lavanderia. Durante la visita, i presenti hanno potuto vedere da vicino gli ambienti rinnovati: aule luminose, bagni minuscoli e colorati, spazi interattivi multisensoriali.

Tutto rigorosamente in scala bambino. A rendere l’atmosfera ancora più festosa, i bimbi presenti, vestiti a tema natalizio. Il sindaco Guido Malinverno, pur non presente, ha commentato con una nota: «Crediamo che investire nei servizi per l’infanzia significhi investire nel futuro della nostra comunità».

Offerta

Il «Bucaneve» si affianca ai nidi comunali «Cucciolo» e «Pollicino». Ciascuno offre 60 posti, per un totale di 180: un dato che rende Desenzano, dopo Brescia, l’unico comune della provincia con tre strutture pubbliche dedicate alla fascia 0-3 anni. «Per la nostra cooperativa è il terzo nido che gestiamo in città – ha ricordato Luca Renica, presidente degli Elefanti Volanti –. La sinergia con le altre strutture ci permette di offrire un progetto educativo condiviso e servizi più efficaci».

Il nuovo nido è stato pensato per conciliare qualità pedagogica e sostenibilità ambientale, con spazi moderni e flessibili che favoriscono l’autonomia dei bambini. Risultano ancora disponibili 24 posti.