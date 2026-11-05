Manga e anime contro il bullismo: «La casa dei Nakama» debutta al Gardacon

L’associazione porta a Montichiari nel fine settimana il progetto educativo che affronta il disagio giovanile attraverso la narrazione e il linguaggio pop con incontri nelle scuole, spettacoli in collaborazione con doppiatori e ballerini e lezioni online

Elisa Rossi Giornalista 05 novembre 2026 3 ' di lettura

Uno dei primi eventi di La casa dei Namaka, al centro Torbidone e Novara © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti animemangabullismospettacoloMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...