Montichiari, frontale auto-moto: il centauro non è in pericolo di vita

In un primo momento le sue condizioni erano parse molto critiche, ma dalle ultime informazioni sembrerebbe che il motociclista di 42 anni rimasto ferito nell’incidente di ieri pomeriggio a Montichiari non sarebbe più in pericolo di vita. L’uomo era stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza e ricoverato in Terapia intensiva.
Lo scontro tra la moto dell’uomo, residente a Montichiari, e un’auto è avvenuto ieri, mercoledì 4 novembre, a Vighizzolo lungo la controstrada della tangenziale sp236. Per la dinamica sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale: l'auto viaggiava in direzione Brescia, mentre la moto in direzione Montichiari e i due mezzi si sono scontrati, indicativamente, all'altezza della ditta Lombarda prefabbricati. Ma per capire chi abbia invaso l’opposta corsia sono ancora in corso gli accertamenti della Locale, che resta in attesa anche degli esami tossicologici. L’autista dopo lo scontro era visibilmente sotto choc.