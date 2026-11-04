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Montichiari, frontale tra auto e moto: 42enne in gravi condizioni

Lo scontro lungo la controstrada della Sp 236, all’altezza della Lombarda Prefabbricati. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza
Giulia Bonardi
La moto dopo l'incidente
La moto dopo l'incidente

Grave frontale tra un'auto e una moto a Montichiari, lungo la controstrada della tangenziale sp236: il motociclista, 42enne di Montichiari, è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza. Stando alle prime informazioni, l'auto viaggiava in direzione Brescia, mentre la moto in direzione Montichiari: i due mezzi si sono scontrati, indicativamente, all'altezza della ditta Lombarda prefabbricati.

Restano da stabilire le ragioni, in particolare quale dei due mezzi abbia invaso l'altra corsia. Un lavoro che spetta alla Polizia Locale di Montichiari, intervenuta sul posto e impegnata nella ricostruzione precisa della dinamica. Per le operazioni di soccorso e i rilievi si è naturalmente reso necessario chiudere il tratto di strada. Per quanto riguarda l'automobilista, dopo l'impatto risultava essere sotto choc, quindi erano in corso gli accertamenti sul suo stato di salute a bordo dell'ambulanza presente in loco.

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