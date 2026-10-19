La magia di Pinocchio a Montichiari: una collezione da 400 pezzi

Dai ricordi d’infanzia a una visita al Parco di Collodi: così è nata la passione di Alessandro Pizzocolo e della moglie Sonia Gilli. Tra libri rari, fumetti e burattini, la raccolta sarà protagonista di un’anteprima al Centro diurno Casa Bianca

Giulia Bonardi 19 ottobre 2026 2 ' di lettura

Una collezione di circa 400 pezzi dedicata a Pinocchio - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti PinocchiocollezionecollezionismoMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...