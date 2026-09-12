A Montichiari un autunno di appuntamenti, ricordando Treccani e Pasinetti

Una rassegna dedicata all’astrofisica e benefattrice Laura Pasinetti e un festival, che intende diventare appuntamento fisso, per celebrare uno dei monteclarensi più illustri, ossia Giovanni Treccani degli Alfieri, padre dell’Enciclopedia: sono le due nuove manifestazioni, in partenza a ottobre, che hanno il suono di un impegno ribadito, quello di puntare sempre di più sul patrimonio culturale di Montichiari.
Lo dimostra la ricchezza e varietà degli appuntamenti proposti dall’Amministrazione comunale, che punta a coinvolgere monteclarensi e turisti, nonché la fitta rete di collaborazioni intrecciate per concretizzarli: «Saranno a partecipazione gratuita (prenotazioni su Eventbrite), grazie al sostegno di sponsor, quali Bcc Garda, proprio perché la volontà è educare alla cultura e attrarre per valorizzare il grande patrimonio monteclarense, che vanta una delle poche reti museali della Lombardia», ha affermato l’assessore alla Cultura, Martina Varone, alla conferenza stampa.
Le due iniziative
Il Festival «Logos-parole in movimento» è dedicato a Giovanni Treccani degli Alfieri anche in vista del 150esimo anniversario della sua nascita che ricorrerà nel 2027: sarà concentrato da giovedì 15 a domenica 18 ottobre e, tra i vari appuntamenti, vedrà Montichiari ospitare, sabato 17 ottobre, una tappa del Premio Strega Saggistica, con i 5 finalisti, in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.
Il filo conduttore di tutti gli incontri di Logos, alcuni dei quali vedranno la collaborazione della stessa Fondazione Treccani, sarà la parola «come identità e incontro»: dal dialogo del sindaco Marco Togni con l’analista geopolitico Dario Fabbri allo spettacolo dialettale di Roberto Capo e Piergiorgio Cinelli, passando per conferenze, attività per ragazzi e una passeggiata letteraria sui luoghi di Treccani. Non una prima e unica edizione, anzi: «Un’avventura, che non sarà solo un’avventura: anche grazie al supporto di Bcc Garda, intendiamo rendere il Festival annuale caratteristico per Montichiari e attrattivo», ha confermato il sindaco Togni.
«La signora delle stelle», invece, è il titolo della rassegna dedicata alla professoressa Pasinetti, astrofisica dell’Università Statale di Milano, per celebrare i 20 anni dalla donazione con cui consegnò a Montichiari un vasto patrimonio di opere d’arte realizzate dal nonno Antonio Pasinetti, di origini monteclarensi: atto che portò alla nascita della Pinacoteca Pasinetti.
L’obiettivo
Ebbene, gli appuntamenti, che vedono in prima linea Montichiari Musei, inizieranno sabato 3 ottobre e proseguiranno sino alla primavera 2027, «sviluppandosi in due rami: uno artistico-culturale (come la mostra, da fine novembre, con disegni e studi grafici di Antonio Pasinetti, in gran parte inediti) e l’altro scientifico (come l’incontro con il divulgatore Adrian Fartade, il 3 ottobre)», ha spiegato l’assessore Varone. Da segnalare inoltre laboratori scolastici, conferenze e un percorso multisensoriale con Fondazione Provincia di Brescia Eventi.
«Come Amministrazione, intendiamo valorizzare al massimo il nostro immenso patrimonio – ha commentato il sindaco –. La finalità è far diventare la città un polo attrattivo sotto il profilo culturale, artistico, storico, sportivo e di conseguenza turistico, intercettando i flussi del lago di Garda e della zona morenica. Per farlo puntiamo anche sulla comunicazione digitale: oltre ai canali social già attivi, abbiamo attivato anche la nuova pagina Instagram @visitmontichiariofficial». L’intero programma è consultabile su social e sito internet del Comune.