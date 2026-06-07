Moniga, un’estate di eventi tra Mille Miglia, musica e festival

La Mille Miglia che sfila tra il porto e il centro storico. Le bici della Gravaltenesi che attraversano il lungolago. E poi concerti, cinema all’aperto, tribute band e serate che finiscono con la piazza ancora piena. A Moniga l’estate prende forma così, un appuntamento dopo l’altro, quasi senza serate vuote.

Il calendario Giugno parte subito forte. Il 9 torna il passaggio della Mille Miglia, uno di quegli eventi che sul lago riescono ancora a fermare la gente lungo le strade solo per vedere passare le auto. Le vetture storiche attraverseranno il paese nel pomeriggio, dalle 15, tra piazza San Martino e il porto. Il weekend precedente, tra il 6 e il 7 giugno, il porto sarà invece il cuore della Gravaltenesi, manifestazione cicloturistica non competitiva dedicata al mondo gravel, tra percorsi sulle colline della Valtenesi, musica e appuntamenti all’aperto.