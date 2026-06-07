Moniga, un’estate di eventi tra Mille Miglia, musica e festival

La Mille Miglia che sfila tra il porto e il centro storico. Le bici della Gravaltenesi che attraversano il lungolago. E poi concerti, cinema all’aperto, tribute band e serate che finiscono con la piazza ancora piena. A Moniga l’estate prende forma così, un appuntamento dopo l’altro, quasi senza serate vuote.
Il calendario
Giugno parte subito forte. Il 9 torna il passaggio della Mille Miglia, uno di quegli eventi che sul lago riescono ancora a fermare la gente lungo le strade solo per vedere passare le auto. Le vetture storiche attraverseranno il paese nel pomeriggio, dalle 15, tra piazza San Martino e il porto. Il weekend precedente, tra il 6 e il 7 giugno, il porto sarà invece il cuore della Gravaltenesi, manifestazione cicloturistica non competitiva dedicata al mondo gravel, tra percorsi sulle colline della Valtenesi, musica e appuntamenti all’aperto.
Sabato 13 giugno sarà invece la volta del Garda Gin Festival, in programma dalle 18 alle 24 al porto. Il festival dedicato al gin del lago arriva quest’anno per la prima volta sul lungolago monighese, spostandosi dalla tradizionale cornice del castello a uno scenario più aperto e affacciato sull’acqua. Poi il calendario cambia ritmo quasi ogni settimana. In piazza San Martino arrivano le serate tributo dedicate a Renato Zero il 20 giugno e Ligabue il 27 giugno, entrambe dalle 21.15. Venerdì 4 luglio il porto ospiterà invece «Back to the Summer», lunga serata musicale dedicata agli anni 80, 90 e 2000.
Il castello si prende invece gli appuntamenti più raccolti. Il 19 giugno alle 21 va in scena «Valtènesi Junior», mentre il 25 giugno spazio al Festival nazionale del Cabaret. A luglio tornerà anche «Colpi di colore», rassegna che intreccia cinema e musica: il 3 luglio alle 21.15 il concerto «I Tetrarchi» porterà sul palco quattro contrabbassi alle prese con grandi colonne sonore, mentre il 15 luglio sarà dedicato alle musiche di Ennio Morricone e Nino Rota.