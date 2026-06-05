Dalla Mille Miglia agli artisti di strada, l’estate in riva al Garda

Prima le Ferrari della Mille Miglia, poi i giocolieri del Buskers Festival. Da lì in avanti sarà un susseguirsi di concerti, cinema all’aperto, libri, feste di quartiere e spettacoli. Con 105 appuntamenti fino a settembre, Desenzano si prepara a vivere le sue «Summer Vibes» : un’intera estate che coinvolgerà piazze, castello, lungolago e quartieri.

Ad aprire la stagione saranno due appuntamenti ormai tradizionali. Il 9 giugno Desenzano accoglierà infatti il passaggio della Mille Miglia , con la partenza dal lungolago del Ferrari Tribute alle 14 e il transito delle vetture storiche dalle 15.45 nel centro cittadino. Il giorno successivo toccherà invece agli artisti di strada del Buskers Festival animare piazze e lungolago con spettacoli e performance itineranti.

La cultura si conferma una delle colonne portanti della programmazione. È già partita la rassegna letteraria «Parole tra noi», che accompagnerà l'intera estate fino a settembre con undici incontri e alcuni tra i nomi più apprezzati del panorama nazionale, da Alice Basso a Matteo Bussola, passando per Marcello Simoni e Piergiorgio Pulixi. Dal 16 giugno tornerà invece Cinema Estate, con una lunga serie di proiezioni all’aperto tra in castello.

Proprio il castello sarà uno dei grandi protagonisti della stagione. Qui si alterneranno cinema, spettacoli e concerti, tra cui quello di Sergio Cammariere l’11 luglio e il tributo alle colonne sonore di Hans Zimmer proposto dall’Interstellar Orchestra il 16 agosto. Accanto a questi appuntamenti, undici serate di Italian Opera Stars e il festival internazionale Garda Lake Music Excellence completeranno un’offerta musicale capace di spaziare dalla lirica al jazz, dalla musica d'autore alle produzioni orchestrali.

Tradizioni ed eventi

L’estate desenzanese non dimentica però le sue tradizioni. Il 14 giugno tornerà la Festa della Marina, seguita il 20 giugno da Risoltella. Tra il 20 e il 21 giugno figuranti e accampamenti riporteranno invece il pubblico ai tempi del Risorgimento con la rievocazione della battaglia di San Martino e Solferino. Ad agosto spazio anche alla Festa del lago e dell’ospite di Rivoltella e alla Festa Country di San Martino.

Non mancheranno appuntamenti per famiglie e bambini, spettacoli comici, mercatini, iniziative gastronomiche, mostre ed eventi diffusi nei quartieri. Il calendario comunale si intreccerà infine con alcuni dei grandi eventi che ogni anno richiamano migliaia di persone sul Garda, a partire dall’Air Show con le Frecce Tricolori del 4 e 5 settembre e dal Desenzano Film Festival, in programma dal 25 al 27 settembre al Teatro Alberti.