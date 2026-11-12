Mille Miglia tra memorie di famiglia e passione per i motori d’epoca

Tante risate, commozione, ricordi e stupore: sono i sentimenti che i 1000 Miglia Collection days hanno portato ieri nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Quinto e ultimo appuntamento dedicato alle memorie di famiglia che saranno riordinate dalla storica Elena Pala.
Oggetti e aneddoti che sono arrivati dalla città, dalla provincia e da Bologna. Tutti accomunati dalla grande passione per Brescia, i motori, la Freccia Rossa e la famiglia. L’amore per quella che per Enzo Ferrari è «la corsa più bella del mondo», infatti, è nato per la maggior parte in famiglia e si è tramandata di padre in figlio.
Affare di famiglia
Nel caso di Mauro Tomasello arriva addirittura dal bisnonno Carner Miradio che lavorava nell’allora Brixia-Züst: «Aveva conosciuto Giuseppe Morandi che vinse l’edizione del 1927 con Minoia e raccontava che il pilota, durante la messa a punto dell’auto, disse "la va de cul", nel senso che scodava, e pretese che la sistemassero prima della partenza». Tuttora in casa viene conservato gelosamente un quadro con due fotografie d’epoca delle maestranze della Brixia-Züst con i primi tre classificati di quella prima edizione storica.
Anche le bolognesi Chiara Segafredo e Barbara Pedretti hanno sentito parlare di 1000 Miglia in casa. Pedretti, figlia di Sergio, che pilotava con lo pseudonimo di Kim per non incappare nelle ire (e nelle preoccupazioni) materne, ha corso proprio l’ultima edizione storica, quella del 1957: «Era un campione di regolarità – dice –, la sua vita era correre in auto. Il nome Kim? Un omaggio alla Novak per la quale aveva un debole».
Chiara Segafredo ha portato la storia «di tre generazioni che hanno partecipato alla 1000 Miglia: il primo fu, nel 1928, mio nonno Gaspare Segafredo da Bassano del Grappa; ma ci fu anche mio padre Giampiero e mia madre Eloisa Piacentini che, grandi appassionati di motori entrambi, hanno partecipato nel 1949, ’50 e nel ’51. E poi ci son stati i miei fratelli, in particolare Cristina, che hanno partecipato alle rievocazioni».
Tra i tanti ricordi ci son stati anche quelli di Roberto, figlio di Bruno Boni, che ha tantissimi aneddotti e materiale ora depositato all’Ateneo compresa la lettera nella quale Enzo Ferrari battezza la 1000 Miglia. Giovanna Pedroni, fotografa classe 1941, ha portato i suoi scatti degli anni Settanta, ma ha anche ricordato l’emozione delle edizioni storiche.
Tornare bambini
Tanti anche i bambini nati negli anni Quaranta e Cinquanta che si sono innamorati delle auto storiche vedendole passare lungo il tragitto: Celeste e Battista Micheli, fratelli originari di San Gervasio, classe 1940 e 1950 ricordano bene quando «si partiva all’alba con salame e uova sode e si arrivava in località Bettolino con gli amici per vedere passare i piloti e si cercava di indovinare chi fossero da lontano».
Ezio Vigani, invece, era l’invidiatissimo (ma generoso) compagno di scuola che aveva il privilegio di vedere da vicino i proprio eroi perché il padre era commissario di gara: «A turno portavo gli amici a conoscere i piloti e le prime notti sveglio le ho fatte proprio con mio padre lungo il percorso. Era una festa e non andavo a scuola. Qui ho portato fotografie d’epoca e una pubblicazione con gli autografi dei piloti che cercavo appositamente». Giancarlo Tedoldi, invece, ha portato un foulard del 1956 appartenuto alla suocera che l’aveva ricevuto da un parente che lavorava per l’Aci.
Collezionismo
Non manca (anzi) la passione per la corsa e i motori d’epoca ai collezionisti: Giuliano Filippini di Castenedolo ha portato una piccolissima parte di quanto raccolto negli anni: la copertina della Domenica del Corriere con l’incidente di Guidizzolo del ’57; una delle 300 cravatte e una cartolina puzzle, una delle 300mila, realizzate negli anni Ottanta.
Massimo Paraluppi, invece, ha «salvato» un manifesto del 1951. Giovan Battista Conti, «appassionato dal 1977», ha portato dei libri, ma ha raccontato come riusciva ad «imbucarsi» guidando la sua 1100 del 1952 che ha corso nell’edizione del 2018.
Aldo Bonomi
«Un attaccamento eccezionale al brand 1000 Miglia. Un orgoglio che in tantissimi conoscono»: quando parla di Mille Miglia Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia, si illumina e un po’ esce dal ruolo istituzionale per entrare in quello di «fan». «Ho tanti ricordi belli legati alla Mille Miglia, dalla prima volta che salii su un’auto storica divenni appassionato e, su suggerimento di Costantino Franchi («mi disse che se volevo partecipare dovevo comprare un’auto mia») ne presi una. E poi un’altra» ricorda.
Ritornando nel ruolo di presidente Bonomi si è detto «fortunato e onorato» di poter promuovere questa corsa: «Solo chi ha partecipato si può rendere conte veramente di cos’è questa gara: quando si vedono lungo il percorso le bandiere sventolare, le persone che attendono le auto e che salutano i piloti fa sempre effetto – ha detto –. E poi passare la Futa, Radicofani, l’accoglienza a Ferrara è un’emozione. Tutti provano un qualche sentimento per la Mille Miglia».
E ha aggiunto: «Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto sul brand: organizziamo 12 gare all’estero e diverse in Italia per far conoscere la corsa. Questo, unito ad una riscoperta storica, ha portato ad un ampliamento del clamore intorno alla manifestazione» che ha portato anche la tv nazionale a riservare spazi nel palinsesto generalista a differenza degli anni Novanta durante i quali era un evento riservato perlopiù agli amanti dei motori. «La Mille Miglia – ha detto nel filmato girato da Albatros che diventerà un documentario – era, è e sarà un sogno».