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Maxi sequestro di cocaina: recuperate altre 2 tonnellate nell’Atlantico

Dopo il sequestro di 2,6 tonnellate di cocaina e l’arresto di quattro persone, tra cui un uomo domiciliato a Desenzano, le autorità hanno recuperato altri 2.085 chilogrammi di droga gettati nell’oceano per alleggerire il carico durante il primo controllo
Il recupero di cocaina da parte della Guardia di Finanza
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Il recupero di cocaina da parte della Guardia di Finanza

Salgono a circa 4,7 tonnellate i quantitativi di cocaina sequestrati nell’ambito dell’operazione internazionale coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia. Dopo il fermo del gommone oceanico avvenuto il 24 luglio, le autorità hanno recuperato in mare altri 2.085 chilogrammi di droga, facendo lievitare il valore complessivo del carico a circa un miliardo di euro sulle piazze di spaccio europee.

L’operazione, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, vede impegnate le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia, del Comando operativo aeronavale e dello Scico, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo.

Il nuovo recupero rappresenta un ulteriore sviluppo dell’indagine avviata dopo il fermo, il 24 luglio scorso, di un gommone oceanico ultraveloce del tipo «go-fast». In quella circostanza erano stati arrestati quattro componenti dell’equipaggio, uno dei quali domiciliato a Desenzano del Garda, e sequestrati 2.627,750 chilogrammi di cocaina.

La droga gettata in mare prima del fermo

Gli approfondimenti investigativi hanno portato le autorità a ritenere che l’equipaggio, nel tentativo di sfuggire ai controlli aeronavali e all’intervento della Policia Marítima portoghese, avesse alleggerito il carico gettando in mare una parte della cocaina prima di essere intercettato. Per questo motivo le autorità portoghesi hanno avviato un monitoraggio della costa interessata dall’inchiesta. Attraverso uno studio delle correnti marine sono stati pianificati pattugliamenti mirati in mare e un controllo costante delle spiagge dove era ritenuto più probabile l’approdo dei colli trasportati dalle correnti.

L’attività ha permesso di individuare e sequestrare altri 2.085,300 chilogrammi di cocaina. Secondo quanto riferito dalla Guardia di finanza, i panetti recuperati presentano le stesse caratteristiche di quelli trovati sul gommone: identica forma, stessa tipologia di confezionamento e gli stessi loghi impressi sugli involucri.

Sequestrate complessivamente 4,7 tonnellate di cocaina

Con quest’ultimo recupero, il quantitativo complessivo di stupefacente sequestrato nell’ambito dell’operazione raggiunge circa 4,7 tonnellate di cocaina. Secondo le stime degli investigatori, il carico avrebbe avuto un valore di circa 150 milioni di euro all’ingrosso, destinato a salire fino a circa un miliardo di euro una volta immesso sul mercato europeo dello spaccio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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