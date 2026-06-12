«Materia prima», a Castegnato due weekend con il festival musicale

Musica dal vivo ogni sera con ottimi musicisti, buona birra, cibo di qualità e un grande cuore solidale. Tutto questo è il (doppio) festival di Materia prima, associazione che ogni anno regala due grandi weekend di festa, con il ricavato che andrà poi a dare linfa a progetti solidali che si muovono da sempre su tutto il territorio (locale e no). L’impegnatissimo sodalizio ha aperto ieri con il primo dei suoi fine settimana, il «Materia prima beer & music festival», che si terrà sino a domenica nel Parco Villa Calini.
Il programma
Il centrale parco, attrezzato con un tendone per la cucina (aperta dalle 19) e un palco per la musica live, ha visto esibirsi ieri, giovedì 11 giugno, la cover band «Music Mall». Stasera, venerd’ 12, toccherà al dj set «Maracaibo». Domani spazio al cartoon rock dei «Cristoni d’Avena». Domenica tributo a Max Pezzali e agli 883 con la «Cisco band» (apertura a cura del trio acustico «3 di picche»).
Qualche giorno di pausa e si ripartirà con la seconda parte del festival. Dopo il primo week end all'insegna della musica e della birra industriale, la manifestazione promossa da Materia prima riprenderà il 19 giugno (dalle 19) il suo percorso con una nuova tre giorni dedicata alle birre artigianali di produzione territoriale e un nuovo nome: «Franciacorta in malto». I protagonisti saranno sempre gli spettacoli dal vivo (venerdì l’hard rock della band al femminile «Hera band», sabato il cantautorato di Pier Giorgio Cinelli, mentre domenica ci sarà «Baccano Vitale», il primo contest dedicato ai dj) e le birre di alta qualità, questa volta con i migliori birrifici artigianali del bresciano: Badef, Curtense, Trami, Riversa e Emod beer co.
Attività solidali
Il ricavato del doppio week end del festival verrà utilizzato, come detto, per sostenere le tante attività solidali promosse dall’associazione: dai progetti legati alla scuola (in passato grazie a Materia prima era stato allestito un laboratorio tecnologico nella scuola primaria locale, ma anche il finanziamento di un percorso per l’utilizzo critico del cellulare con i ragazzi di prima media) al sostegno a realtà come i Bambini Dharma Odv (sodalizio che si occupa di garantire accoglienza e amorevoli cure ai neonati, ai bambini abbandonati, minori allontanati dalla famiglia di origine a seguito di interventi urgenti disposti dall’Autorità giudiziaria e piccoli ricoverati nell’area pediatrica, provenienti da nuclei famigliari che vivono in condizione di disagio), passando per percorsi di stampo green. Info pagine social Materia prima.