«Materia prima», a Castegnato due weekend con il festival musicale

Fino a domenica, e poi dal 19 al 21 giugno, nel Parco di Villa Calini saranno installati palco e tendone a scopo benefico

Gabriele Minelli 12 giugno 2026 2 ' di lettura

Tutto pronto per una nuova edizione del festival musicale Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti musicaMateria PrimabeneficenzafestivalCastegnato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...